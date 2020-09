Premios Tusquets de Novela y FIL Guadalajara y se cancela la Feria del Libro de Madrid

Por Diana M. Horta

Tres Premios Nobel, tres Princesa de Asturias y dos Cervantes en el Hay Festival de Querétaro. La adaptación televisiva de 'Patria', de la novela de Aramburu, se anuncia con polémica por su cartel

La temporada editorial empieza con buenas y malas noticias. Entre las buenas figuran los premios a Bárbara Blasco por el Tusquets de Novela, a Lídia Jorge el FIL en Lenguas Romances y a Marieke Lucas Rijneveld el Booker Internacional. Entre las malas la cancelación de la Feria del Libro de Madrid que estaba aplazada del 2 al 18 de octubre pero la crisis del covid-19 impide su realización. Bienvenidos a La vuelta al libro en 7 días:

Lo que pasó

Bárbara Blasco con Dicen los síntomas, Premio Tusquets de Novela

Dicen los síntomas, de Bárbara Blasco, es el XVI Premio Tusquets de Novela 2020. Según el jurado se trata de la «narración mordaz de una mujer soltera y en plena crisis de desencanto, tanto laboral como sentimental, que, pese a tenerlo todo en contra, no desfallece en la búsqueda de la felicidad. Una novela de escritura turbadora, y un excelente retrato generacional con un final inesperado». Dicen los síntomas llegará a las librerías el 6 de octubre.

Es una apuesta total, pues Bárbara Blasco (Valencia, 1972) ha publicado las novelas Suerte (2013) y La memoria del alambre (2018). En la actualidad colabora en Valencia Plazae imparte clases en el Taller de Escritura Creativa de Fuentetaja. Antes trabajó como dependienta, teleoperadora, camarera, ayudante de mago, bailarina de cabaret, empleada de gasolinera, actriz secundaria y vendedora de enciclopedias antes de licenciarse en Periodismo. Ha estudiado dirección cinematográfica en el Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya, y guion de cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba.

El premio, con una dotación de 18.000 euros, tuvo como jurados a Almudena Grandes, Antonio Orejudo, Eva Cosculluela, Elisa Ferrer, ganadora en su anterior convocatoria, y, en representación de la editorial, Juan Cerezo.

La portuguesa Lídia Jorge, Premio FIL 2020

Lídia Jorge, una de las escritoras relevantes de la literatura portuguesa, ha sido distinguida con el Premio FIL en Lenguas Romances 2020. Lídia Jorge estudió filología románica en Lisboa y vivió en Angola y Mozambique durante las guerras de independencia colonial. Desde sus primeras novelas, O Dia dos Prodígios (1980) y O Cais das Merendas (1982) su nombre ha estado muy bien consdiderado por la crítica y el público. Su novela O Vento Assobiando nas Gruas (2002) le mereció el Grande Prémio de la Associação Portuguesa de Escritores y el Prémio Correntes d’Escritas.

Su obra ha sido traducida a diversas lenguas, y en español destacan Noticia de la ciudad silvestre (1999, Alfaguara), El fugitivo que dibujaba pájaros (2000, Seix Barral), El jardín sin límites (2001, Alfaguara), La costa de los murmullos (2001, Alfaguara), Los tiempos del esplendor (2017, La Umbría y la Solana), Los memorables (2019, Elefanta) y Estuario (2019, La Umbría y la Solana).

El Premio FIL lo han obtenido autores como Nicanor Parra, Julio Ramón Ribeyro, Nélida Piñon, Olga Orozco, Juan Gelman, António Lobo Antunes, Yves Bonnefoy, Claudio Magris, Norman Manea e Ida Vitale. Este año la FIL de Guadalajara se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

Marieke Lucas gana el Booker Internacional

Inspirado en la muerte del hermano de la autora cuando era niño, The Discomfort of Evening, de Marieke Lucas Rijneveld y traducido del holandés por Michele Hutchison, obtuvo el Premio Internacional Booker 2020. Dotado con cincuenta mil libras esterlinas se divide entre el escritor y su traductor.

Rijneveld, de 29 años, es el autor más joven en ganar el premio. Adoptó el nombre de Lucas, originalmente el nombre de su amigo imaginario, para representar su identidad como no binario. La escritora holandesa creció en una familia de agricultores reformados en Brabante del Norte antes de mudarse a Utrecht y, junto con su carrera como escritor, Rijneveld todavía trabaja en una granja lechera. Rijneveld ya ha ganado premios tanto por su primera colección de poesía Calfskin como por The Discomfort of Evening, que ganó el prestigioso premio ANV Debut

The Discomfort of Evening cuenta la historia de Jas y su devota familia de agricultores en una estricta comunidad cristiana en las zonas rurales de Holanda. Un día de invierno, su hermano mayor se une a un viaje de patinaje sobre hielo. Resentida por quedarse sola, intenta negociar con Dios, enfrentando la vida de su conejo mascota a la de su hermano; nunca regresa. Mientras el dolor abruma la granja, exacerbado por el brote de fiebre aftosa que requiere la destrucción de su rebaño, Jas sucumbe a un vórtice de fantasías cada vez más inquietantes, viendo a su familia desintegrarse en una oscuridad que amenaza con descarrilarlos a todos.

Lo que está pasando

Hay Festival de Querétaro para todos



Tres los Premios Nobel, tres Premios Princesa de Asturias y dos Premios Cervantes participan en el Hay Festival de Querétaro (México), del 2 al 7 de septiembre de 2020. Es una edición digital debido a las condiciones sanitarias de la covid-19. Entre los invitados especiales figuran los Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de la Paz 2014, Malala Yousafzai, y de Economía Paul Krugman. Otros nombres relevantes son Salman Rushdie, Siri Hustvedt, Paul Auster y Alma Guillermoprieto.

El Hay Festival y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara han sido distinguios este 2020 con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. “Esto supone un gran aliento para los espacios de encuentro entre escritores y lectores, espacios necesarios de reflexión e intercambio de ideas, porque además promueven los libros y la diversidad de pensamiento. Yo no me canso de repetir que este festival tiene una ambición de llegar a públicos amplios. Lo único que falta es tener curiosidad”, ha dicho Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

Se cancela la Feria del Libro de Madrid y se hará virtual

El Parque del Retiro no acogerá este año la Feria del Libro de Madrid cacelada por la crisis sanitaria de la covid-19. Prevista originalmente para junio, se aplazó del 2 al 18 de octubre, pero finalmente la organización ha decidido cancelarla «como un ejercicio de responsabilidad y precaución ante la difícil situación derivada en las últimas semanas por la pandemia del coronavirus y las expectativas que se proyectan para septiembre». Sin embargo, durante las fechas previstas se hará el proyecto Feria en directo que consiste en una serie de actividades virtuales.

«Emplazamos pues a toda la sociedad lectora a encontrarnos del 28 de mayo al 13 de junio de 2021 para celebrar la 80ª edición de la Feria del Libro de Madrid en la que comenzamos ya a trabajar», señala la organización.

Fernando Pessoa abre sus puertas

La casa donde vivió Fernando Pessoa sus últimos 15 años terminó su rehabilitación y ha abierto sus puertas al público. Ofrece una exposición, un auditorio reubicado y una biblioteca renovada. Se exhibirán los libros que leyó Pessoa, clasificados como Tesoro Nacional, así como parte de la colección de obras de arte sobre el escritor y muebles y objetos personales. Un lugar de literatura para visitar de forma segura, desde el 29 de agosto y con entrada gratuita hasta finales de septiembre. En la nueva exposición de larga duración, cumpliendo con todas las normas de conservación, se expondrá gran parte de los libros que pertenecieron al escritor y la colección más importante de la casa. «Este valioso conjunto, mostrado en su totalidad, valora la relación entre lectura y escritura, revelando al escritor que fue Pessoa a través de los libros que leyó y las marcas que dejó en estas piezas», señala el museo.

Más información en Casa Fernando Pessoa. Lo que pasará

Patria, de Aramburu, a la televisión

Antes de estrenarse la polémica ya rodea la versión televisiva de Patria, la exitosa novela de Fernando Aramburu, prevista para el 27 se septiembre, a cargo de HBO. Se trata del primer cartel con la frase «Todos somos parte de la historia» sobre dos fotogramas enfrentados que homologan la situación de las víctimas de ETA y los verdugos.

El escritor español no está de acuerdo con el cartel. En su blog ha escrito: «Juzgo que este primer cartel (seguirán otros menos susceptibles, según creo, de generar polémica) no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie, por más que esta incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios». Y añade: «Atribuyo el cartel a una estrategia de márquetin que no comparto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace».

El escritor, que ya vio la serie de ocho capítulos, dice que «hay una o dos secuencias que me chirrían; pero la trama es, en líneas generales, próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir; al mismo tiempo, con un nítido propósito de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes».

Y añade: «Los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras. También quedan claras las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron».

