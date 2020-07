65 años de Macondo: viaje en vídeo a los lugares reales que inspiraron a García Márquez

Hace 65 años nació Macondo, el territorio literario creado por Gabriel García Márquez (Colombia, 1927-México, 2014) Fue en 1955 cuando se publicaron dos obras en las que aparece el nombre del pueblo: en la novela La hojarasca y, sobre todo, en el cuento que lleva la palabra en su título, Isabel viendo llover en Macondo. En ambas narraciones ya se vislumbra lo excepcional de aquella región y sus pobladores que habían de entrar en la mitología literaria en 1967 en Cien años de soledad. Es un lugar inspirado en el pueblo de Aracataca y sus alrededores en la costa caribe colombiana donde nació el escritor, el 6 de marzo de 1927. A ese territorio real te invitamos a viajar en un vídeo de solo imagen y sonido con subtítulos de su obra más famosa protagonizada por la familia Buendía fundadora de Macondo y recordamos pasajes de las historias citadas y el origen del episodio en que se basa.

Antes de empezar el viaje de estas Vacaciones literarias de WMagazín dos datos de interés sobre los antecedentes del pueblo y su génesis literaria:

La primera vez que García Márquez da ese nombre a un pueblo es entre 1948 y 1949 cuando empieza a escribir la novela La hojarasca, que se publicaría en el 55, pero la primera vez que Macondo se hace público es en el cuento Un día después del sábado en el que apenas se le cita:

“Pero ese sábado llegó alguien. Cuando el padre Antonio Isabel del Santísimo Sacramento del Altar se alejó de la estación, un muchacho apacible, con nada de particular aparte de su hambre, lo vio desde la ventana del último vagón en el preciso instante en que se acordó de que no comía desde el día anterior. Pensó: ‘Si hay un cura debe haber un hotel’. Y descendió del vagón y atravesó la calle abrasada por el metálico sol de agosto y penetró en la fresca penumbra de una casa situada frente a la estación donde sonaba el disco gastado en el gramófono. (…) Y ahí penetró, sin ver la tablilla: Hotel Macondo; un letrero que él no había de leer en su vida”.

Este vídeo forma parte del especial sobre Medio siglo de Cien años de soledad, publicado en 2017 que puedes ver en este enlace. Ahora sí unas Vacaciones literarias por el mundo real sobre el cual se levanta este territorio mítico fundado por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán: