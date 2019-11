Anne Carson busca el esplendor de Safo en una gran traducción

'Si no, el invierno'. Introducción

Por Anne Carson

Safo fue una música. Su poesía es lírica, es decir, compuesta para ser cantada con el acompañamiento de la lira. Interpela a su lira en uno de sus poemas (fr. 118) y menciona a menudo la música, las canciones y el canto. Los pintores de los antiguos vasos cerámicos la retratan con su instrumento. Los escritores tardíos le atribuyen tres inventos musicales: el del plectro, un instrumento para pulsar la lira (Suda); el de la péctide, un tipo particular de lira (Ateneo, El banquete de los sabios 14.635b); y el del modo mixolidio, un estilo exaltado también presente en los poetas trágicos, que lo aprendieron de Safo (Aristóxeno citado por Plutarco, Sobre la música 16.113c). Toda la música de Safo se ha perdido.

Safo fue también una poeta. Existe una hydria del siglo V a.C. en el Museo Nacional de Atenas que representa a Safo, identificada por su nombre, leyendo un papiro. Se trata de una imagen idealizada: se desconoce si ella en persona fue iletrada o no. Pero parece verosímil que las letras de sus canciones fueran puestas por escrito durante su vida o muy poco después de su muerte y que ya se encontraran sobre rollos de papiro hacia finales del siglo V a.C. En un rollo de papiro el texto está escrito en columnas, sin división de palabras ni puntuación ni alineación. Leer un texto así es dificultoso incluso cuando llega hasta nosotros en su integridad, cosa que no sucede con la mayoría de los papiros. De los nueve libros de poesía lírica que se dice que Safo compuso, ha sobrevivido completo un único poema. Todo lo demás son fragmentos.

Safo vivió en la ciudad de Mitilene en la isla de Lesbos, a partir del 630 a.C. aproximadamente. No se sabe cuándo murió. Su exilio en Sicilia en algún momento entre el 604 y el 595 a.C. se menciona en una inscripción antigua (el Mármol de Paros), pero nada se dice del motivo de ese exilio. Las fuentes biográficas mencionan a una madre, un padre, una hija, un marido y tres hermanos de Safo. Parece haber dedicado su vida a la composición de canciones; los eruditos de Alejandría las compilaron en nueve libros, de los que solamente el primero constaba de 1320 versos. La mayor parte de ello se ha perdido. El rostro de Safo se grabó en monedas acuñadas en Mitilene (véase G.M.A. Richter, Portraits of the Greeks, 1.70-72) y los poetas helenísticos la llamaron «la décima Musa» o «la Musa mortal» (véase Antología Palatina 9.506 y 7.14). El talante general de la opinión del mundo antiguo sobre su obra se resume en un comentario de Estrabón:

Safo [es] una cosa fascinante. Hasta donde sabemos, en

toda la historia de la que hay memoria ninguna otra mu-

jer puede apenas acercarse a rivalizar con ella en la gracia

de su poesía. (13.2.3)

Las controversias sobre su ética personal y su modo de vida han ocupado el tiempo de muchísimas personas a lo largo de la historia de la erudición sáfica. Safo, al parecer, conoció y amó a mujeres con la misma hondura con la que compuso música. ¿Podemos dejar aquí el asunto? Como dijo Gertrude Stein:

Ella debió ser una mujer muy feliz. Ahora somos ca-

paces de reconocer una fotografía. Somos capaces de

conseguir lo que queremos.

Marry Nettie, Gertrude Stein Writings 1903‐1932

(Nueva York, 1999), 461

Sobre el texto

Las rupturas son siempre, y fatalmente, reinscritas en

un viejo tejido que debe ser deshecho continuamente,

interminablemente.

J. Derrida, Positions (Chicago, 1981), 24

En general, el texto de esta traducción se basa en Sappho et Alcaeus. Fragmenta, editado por Eva-Maria Voigt (Ámsterdam, 1971). Incluyo todos los fragmentos publicados por Voigt de los que al menos una palabra resulta legible; en ocasiones he asumido variantes o conjeturas de su aparato crítico en mi traducción y éstas se discuten más adelante. Al traducir he intentado dejar todo lo que de cada poema pudiera leerse en el lenguaje más llano que he podido encontrar, empleando mientras fuera posible el mismo orden de palabras y de pensamientos que Safo usó. Me gusta pensar que cuanto más apartada me mantengo del camino, mejor se muestra Safo a través de él. Esto es una amable fantasía (la transparencia de sí) dentro de la que trabaja la mayoría de los traductores. Si aparece la luz

no arruinando la visión (como dice Safo)

sino fortaleciendo, nutriendo y regando

Elio Arístides, Discursos 18.4

nosotros deshacemos una pequeña parte del tejido.

De marcas y lagunas

Los fragmentos de Safo son de dos clases: los preservados en papiro y los derivados de citas en autores antiguos. Cuando traduzco textos leídos sobre un soporte de papiros, he usado un único corchete cuadrado para dar una impresión de materia perdida, de manera que ] o [ indican o bien papiro destruido o bien presencia de letras no lo bastante legibles en algún lugar de ese renglón. No se trata de que cada hueco o resto ilegible esté señalado específicamente: ello convertiría la página en un torbellino de marcas e impediría la lectura. Los corchetes son más un gesto estético hacia la circunstancia papirológica que un registro exacto de ésta. No he usado corchetes al traducir pasajes, frases o palabras cuya existencia depende de las citas transmitidas por autores antiguos, ya que tales citas son incompletas con toda intención. Enfatizo la diferencia entre corchetes y no-corchetes

porque eso va a afectar a tu experiencia de lectura, si lo permites. Los corchetes son apasionantes. Incluso si te estás acercando a Safo en una traducción, no hay razón para que te pierdas el drama de intentar leer un papiro rasgado por la mitad o acribillado de agujeros o más pequeño que un sello de correos: los corchetes implican un espacio libre para la aventura de la imaginación.

Una carga más tediosa de silencio rodea las partículas de Safo citadas por escoliastas antiguos, gramáticos, metricólogos, etc., que desearon un toque de poesía para decorar alguna teoría propia y así aducir exempla fuera de su contexto. Por ejemplo, el gramático del siglo II d. C., Apolonio Díscolo, que compuso un tratado Sobre las conjunciones en el que quiso llamar la atención sobre la ortografía de la partícula interrogativa en distintos dialectos del griego antiguo, cita este verso de Safo:

¿Acaso anhelo todavía mi virginidad?

Apolonio Díscolo, Sobre las conjunciones

490 = Safo fr. 107 Voigt

¿La virginidad de quién? Habría sido estupendo saber si esta pregunta procede de una canción de boda (y así sería probablemente una imitación de la voz de la novia) o no (y en ese caso sería una posible observación personal de Safo). A Apolonio Díscolo no le interesan tales asuntos. O consideremos a Crisipo, filósofo del siglo III a.C., cuyo tratado Sobre las partículas negativas incluye esta negación de Safo:

Ninguna niña, pienso, que mire la luz del sol alcanzará

nunca una sabiduría como ésta.

Crisipo, Sobre las partículas negativas

13 = Safo fr. 56 Voigt

Poemas y fragmentos de Safo

1

Inmortal Afrodita de mente centelleante,

hija de Zeus, que tramas enredos seductores, te suplico

no me rompas con duros sufrimientos

señora, el corazón

pero ven hasta aquí si alguna vez antaño

atrapaste mi voz desde muy lejos

y al oírme dejaste de tu padre la casa

de oro, por venir,

unciendo tu carruaje. Y pájaros hermosos te trajeron,

rápidos gorriones sobre la negra tierra

agitando sus alas bajo el cielo a través

del espacio del aire.

Y llegaron. Mas tú, oh bienaventurada,

sonreías con tu rostro inmortal y preguntaste qué

(de nuevo ahora) había padecido y por qué

(de nuevo ahora) te llamaba

y qué quería yo tanto que ocurriera

en mi corazón loco. ¿A quién seduciré (de nuevo ahora)

para que a tu amor vuelva? ¿Quién, oh Safo,

comete una injusticia contra ti?

Porque si ella está huyendo, pronto perseguirá.

Si rechaza regalos, pronto los hará ella.

Y si es que no ama, pronto tendrá que amar

incluso no queriendo.

Ven ahora a mi lado. Líbrame de la dura

preocupación. Y todo lo que quiere

mi corazón lograr, lógralo. Y que tú

mi aliada seas.

***

Preferiría ver su deseable andar

y el juego de la luz sobre su rostro

antes que carros lidios o filas de soldados

con ganas de guerrear

] no es posible que ocurra

] rogar por compartir

]

]

]

]

]

hacia[

]

]

]

inesperadamente.

***

mensajero de primavera

ruiseñor con una voz de nostalgia

***

quiero decir algo pero el pudor

me retiene

si tuvieras un deseo de cosas buenas o bellas

y tu lengua no estuviera tramando decir una maldad,

el pudor no te haría bajar los ojos

sino que hablarías de lo que justo es

***

ni para mí la miel ni la abeja de la miel