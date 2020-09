Antonio Colinas enriquece y multiplica su voz con ‘En los prados sembrados de ojos’

Antonio Colinas habla de su poemario 'En los prados sembrados de ojos' (Siruela) para la serie Avances literarios de viva voz, de WMagazín.

'En los prados sembrados de ojos'

Por Antonio Colinas

Voy a decirles unas palabras y a leer dos poemas de mi próximo libro: En los prados sembrados de ojos. En este libro encontrará la intensidad, la emoción características de mi poesía a lo largo ya de cincuenta años. Pero también en las seis partes del libro seis mundos, mundos que hacen referencia a espacios, civilizaciones a culturas por las que he sentido un gran interés como son las de extremo Oriente, las dos orillas del Medeiterráneo o esas raíces telúricas de mi tierra de León donde me encuentro en estos momentos. En esos seis espacios los temas graves de siempre: el amor, la naturaleza, el tiempo, la muerte, el más allá, lo pagano, lo sacro… Y a través de símbolos expresados muchas veces enel título de los libros. En los dos poemas que leeré me remito en uno a extremo Oriente y en otro a la orilla del Mediterráneo a una ciudad que seguramente ustedes reconocerán pronto:

El emperador le regala un caballo al poeta Li Bai

Al fin sabrás que solo tus amigos serán las nubes, los ríos, tu cabaña, un claro de luna

Toma esta daga, esta flecha y toma este cuchillo

Son armas de luz pura para que te defiendas

de la envidia de tantos enemigos