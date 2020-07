‘Canto de la locura’, de Francisco Matos Paoli, el poemario que acompaña a Carlos Fonseca

El escritor costarricense Carlos Fonseca lee un pasaje de 'Canto de a locura', de Francisco Matos Paoli, la obra que eligió para la serie El libro que me acompaña, de WMagazín con el apoyo de Endesa.

Por Carlos Fonseca, autor de Museo animal (Anagrama):

El libro que me acompaña es Canto de la locura, del gran poeta puertorriqueño Francisco Matos Paoli. Vivimos tiempos de aislamiento, tiempos de soledad, y, de alguna manera, Matos Paoli, en este poemario de 1962, reflexiona sobre estos temas en relación de la posibilidad de locura y de los años que pasó como prisionero político en la cárcel en los años cincuenta.

Voy a leerles el puro comienzo. Dice así:

«Ya está transido, pobre de rocío

este enorme quetzal de la nada.

No bastan los signos hirvientes

las manos colmadas, los ríos,

las lenguas atadas.

No bastan los dolorosos caminos…».

Canto de la locura. Francisco Matos Paoli

Carlos Fonseca: (San José, Costa Rica, 1987) es doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Princeton. Fue seleccionado por el Hay Festival como parte del grupo Bogotá 39-2017 (que reúne a los 39 autores latinoamericanos menores de 40 más destacados del momento), y por la organización de la Feria del Libro de Guadalajara como una de las veinte Nuevas Voces de la narrativa latinoamericana, dentro del proyecto Ochenteros. Debutó en la novela con Coronel lágrimas y le siguió Museo animal.

Sobre Canto a la locura

Maria Giulianna Zambrano Murillo: La locura como síntoma histórico es polisémica y, como sugiere Jacques Rancière en The Politics of Literature, como síntoma de la historia funciona como tejido fantasmagórico de signos poéticos (19). De ahí que una de las mejores conceptualiza-ciones del delirio en la época sea aquella propuesta por el poeta Matos Paoli, tanto en su célebre poema Canto de la locura, escrito en 1961 y publicado en 1962, como en sus diarios. Canto de la locura constituye una revisita a la experiencia del poeta en la cárcel entre 1950-1955, después de la insurrección nacionalista del 30 de octubre de 1950, y a los años posteriores a su indulto. Aquí, Matos Paoli transfigura poéticamente a la locura como una visión luminosa que se apodera del yo lírico encerrado, habilitando una comprensión compleja del mundo. No obstante, ese mismo sujeto poético debe lidiar con la incomprensión social de aquella mirada exaltada y su lugar en la historia».

Perfil

Matos Paoli: una ubicación histórica, social y cultural

Por Mario Cancel

«Francisco Matos Paoli nació en Lares 1915. El hecho llegó a tener un valor simbólico enorme para el poeta y escritor que Pedro Albizu Campos no vaciló en calificar como “el primer poeta contemporáneo de Puerto Rico” (Acosta 147) o el “más grande poeta” de la Nación (Acosta 155). En 1950 Matos Paoli fungía como Secretario General del Partido Nacionalista, posición a la que había llegado a fines de 1949, y Albizu Campos aspiraba a que en su persona se materializara el Poeta Nacional Puertorriqueño.

(…)

La juventud de Matos Paoli se vio marcada por el signo de la orfandad. El poeta aseguraba que su madre, Susana Paoli Gayá, le había enseñado el “alfabeto inefable de Dios” y el “misterio de la providencia divina” (Freire, “Itinerario…” 12). Su deceso cuando el poeta apenas contaba 15 años, lo catapultó por unos senderos que ya nunca abandonaría. El primero fue la poesía: Signario de lágrimas (1931), su primera colección de versos, fue una forma de expresar el efecto de la pérdida. El segundo fue el misticismo espiritista que lo condujo a fundar en 1933 el centro Luz y Progreso, ideario que se imprimiría de una manera permanente en su poesía de madurez. El misticismo espiritista sirvió para mantener el contacto emocional con una figura materna que parece haber sido crucial para el adolescente de la ruralía. La desaparición de aquella personalidad caracterizada por la “delicadeza neurótica” le creó una sensación de orfandad, desprotección y desamparo que nunca llegó a superar de un todo (Freire 10,12). En los momentos más difíciles de su existencia, la imagen de Susana retornaba investida con los rasgos de una aparición mariana como guía, protectora o como intercesora con la divinidad. En el Canto de la locura (1976) cuando el preso se enfrenta a la posibilidad de Dios “mi Madre me lleva de la mano / hacia donde no hay espacio” (Matos Paoli,Canto, 68). Cuando toma conciencia de su locura “vuelvo a mi madre, la mística / coronada de pobres” (Matos Paoli, Canto, 88)».