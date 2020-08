Dante, Brodsky, Matos, Pinsky, Pizarnik y Vuong, poetas que acompañan a los escritores en 2020

El libro que me acompaña

Divina comedia, de Dante Alighieri

El escrtior español Ernesto Pérez Zúñiga elige 'Divina comedia', de Dante, para la serie en vídeo El libro que me acompaña, de WMagazín. /WMagazín

Por Ernesto Pérez Zúñiga, es autor de Escarcha (Galaxia Gutenberg).

La Divina comedia es un libro absolutamente fascinante que narra, como toda la vida, el viaje que hace uno hacia el centro de uno mismo. Un uno mismo que está lleno de la historia de los demás, de poesía, de imaginación y que, de alguna manera, no es otra cosa que la disolución del ego en el cosmos del amor, el amor que mueve el sol y las estrellas.

Comedia. Dante Alighieri. Traducción de José María Micó (Acantilado).

Menos que uno, de Joseph Brodsky

Enrique del Risco recomienda 'Menos que uno', de Joseph Brodsky, par la serie 'El libro que me acompaña', de WMagazín.

Por Enrique del Risco, autor de Turcos en la niebla (Alianza):

Recomiendo Menos que uno, del poeta ruso Joseph Brodsky, un libro de 1986, quien al año siguiente ganara el Nobel de Literatura. Es un libro de ensayos, aunque se destacó como poeta. Reúne escritos sobre diferentes poetas, de Dante a Cavafis, de Mandelstam o un texto bellísimos sobre los padres o también sobre relaciones entre la cultura occidental y oriental.

Menos que uno. Ensayos escogidos. Joseph Brodsky. Traducción de Carlos Manzano (Siruela).

Canto de la locura, de Francisco Matos Paoli

l escritor costarricense Carlos Fonseca lee un pasaje de 'Canto de a locura', de Francisco Matos Paoli, la obra que eligió para la serie El libro que me acompaña, de WMagazín con el apoyo de Endesa.

Por Carlos Fonseca, autor de Museo animal (Anagrama):

El libro que me acompaña es Canto de la locura, del gran poeta puertorriqueño Francisco Matos Paoli. Vivimos tiempos de aislamiento, tiempos de soledad, y, de alguna manera, Matos Paoli, en este poemario de 1962, reflexiona sobre estos temas en relación de la posibilidad de locura y de los años que pasó como prisionero político en la cárcel en los años cincuenta.

Samurai Song, de Robert Pinsky

El escritor peruano Gustavo Faverón, en compañía de su hija Zoe, lee 'Samurai song', para la serie El libro que me acompaña, de WMagazín.

Por Gustavo Faverón Patriau, autor de Vivir abajo (Candaya):

Soy Gustavo Faveron. Estoy con mi hija Zoe que me va ayudar a leerles algo. Durante la cuarentena hemos leído, básicamente, poesía. En este rincón de la casa hemos puesto los libros de poesía que hemos comprado y leído durante la cuarentena. El poema que voy a leer es de Robert Pinsky. Y para disfrutar del sonido original he pedido a Zoe que nos lea el poema en inglés, y luego yo leo una traducción del poema que he hecho:

Zoe Faverón:

When I had no roof I made

Audacity my roof. When I had

No supper my eyes dined.

(…)

Gustavo Faverón:

Cuando no tuve techo

Hice de la audacia mi techo.

Cuando no tuve comida mis ojos cenaron.

Diarios, de Alejandra Pizarnik

La escritora española Esther Ginés lee un pasaje de 'Diarios', de Alejandra Pizarnik, que ha elegido para la serie El libro que me acompaña, de WMagazín.

por Esther Ginés, escritora española autora de Mares sin dueño (Tres hermannas):

«Quiero hablarles de una autora que para mí es esencial: Alejandra Pizarnik. Es una poeta a la que casi todos conocemos y no necesita mucha carta de presentación. Para mí es una de las poetas más importantes del siglo XX. Y a través de sus Diarios, que recogen todas sus reflexiones hasta su suicidio a los 36 años, podéis encontrar todas las cosas que la atormentaban, que le preocupaban, toda la correspondencia que mantuvo con otros poetas y escritores relevantes de su época.

Diarios. Alejandra Pizarnik. Nueva edición de Anna Becciu (Lumen).

Cielo nocturno con heridas de fuego, de Ocean Vuong

La escritora Brenda Navarro ha elegido 'Cielo nocturno con heridas de fuego', de Ocean Vuong para la serie El libro que me acompaña, de WMagazín.

Por Brenda Navarro, escritora mexicana autora de Casas vacías (Sexto Piso):

Considero que Cielo nocturno con heridas de fuego es esencial en mi biblioteca. Este libro básicamente es una poesía muy íntima donde el autor muestra todo su ser y vulnerabilidad. El migrar a Estados Unidos desde Vietnam hizo convertirlo en un refugiado, aunque con el tiempo se ha vuelto norteamericano. Ese proceso de entender qué significa la racialización de tu cuerpo, la estigmatización de tu lengua materna y la no normalidad que te da ser de distintos lugares lo explora muy bien en este libro, al igual que lo explora en su novela editada en 2019.

Cielo nocturno con heridas de fuego. Ocean Vuong. Traducción de Elisa Díaz Castelo (Vaso Roto).