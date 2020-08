Diez poemarios, cómics, crónicas y álbumes que regalarían las librerías

Presentación WMagazín Miguel Hernández, Manuel Chaves Nogales, Ryszard Kapuściński y Sempé son algunos de los autores de los poemarios, crónicas, cómics y álbumes recomendados por diez librerías de España y América Latina para la serie El libro que regalarían los libreros de WMagazín, en compañía de Endesa. Entre abril y agosto casi cuarenta libreros han hablado de toda clase de libros que les gustan tanto que regalarían simbólicamente.

Se trata de una acción que durante los meses de confinamiento y medidas sanitarias especiales de 2020, debido a la pandemia provocada por el virus covid-19, ha apoyado a las librerías y puesto en valor su prescripción en momentos difíciles y de reinvención que busca contribuir a la convivencia del mundo dual, analógico y digital. Si quieres apoyar a tu librería puedes comprar tus títulos en Todostuslibros.com

Te invitamos a conocer los motivos por los cuales estos diez poemarios, cómics, crónicas y álbumes los regalarían los libreros, Estos son algunos pasajes de sus reseñas:

Civil War. Integral , de Mark Millar y Steve McNiven

por Jesús Marugán, de librería Akira Cómics, de Madrid:

A raíz de una ley que regule a los seres con poderes que viven en EEUU, se pone de manifiesto una brecha ideológica entre todos ellos (da igual que sean héroes o villanos) alineándose por un lado en el bando que aboga por un «registro» por parte del estado (liderado por Iron Man) y por otro en el que cree en el control auto-gestionado a raíz de la ética de cada uno (liderado por el Capitán América).

El maestro Juan Martínez que estaba allí, de Manuel Chaves Nogales

Por Estrella García de librería Oletvm, de Valladolid:

Me entusiasmó su forma de contar la historia de la Revolución Rusa desde la experiencia de unos supervivientes que derrochan astucia y don de gentes para salir de situaciones complicadas. Siendo un relato que nos habla de la guerra, del hambre y de experiencias terribles también hay espacio para anécdotas muy graciosas.

El maestro Juan Martínez que estaba allí. Manuel Chaves Nogales (Libros del Asteroide).

La cenicienta al alcance de todos, de Aquiles Nazoa

Por María Osorio de Librería Babel Libros, de Bogotá:

La cenicienta al alcance de todos (Bogotá, Cataplum, 2019) es el último libro para niños publicado con una de sus obras, de Aquiles Nazoa, esta vez una hilarante recreación del cuento de La Cenicienta; una obra de teatro acompañada de las ilustraciones, tan irreverentes y divertidas como el texto, de la española Ana Penyas.

La cenicienta al alcance de todos. Aquiles Nazoa. Ilustraciones de Ana Penyas (Cataplum).

La playa de los inútiles , de Alex Nogués – ilustraciones de Bea Enríquez

Por Ricardo Rendón, de librería Abracadabra, de Barcelona:

Con un lenguaje nada pretencioso pero elegante y fluido y que va calando sin que te des cuenta; con esa clase de texto que se te va metiendo por dentro, haciéndote sentir, haciéndote revivir, haciéndote soñar, llevándote a la piel del otro, al ser del otro -que es la gran virtud de la buena literatura-, el autor nos va desgranando la circunstancia en la que se encuentra Sofía.

La playa de los inútiles. Alex Nogués – ilustraciones de Bea Enríquez (Akiara en catalán y castellano).

Los pájaros , de Germano Zullo y Albertine

Por Lola Gallardo, de librería Rayuela Infancia, de Sevilla:

Los Pájaros, un álbum atemporal, una hermosa alegoría de esta nueva etapa que vivimos. Un libro dedicado por entero a poner en valor la importancia de los pequeños detalles y la necesidad de descubrirlos. Las palabras son las justas, las precisas y contienen tanto… la propuesta plástica consigue transmitirte alegría de vivir, ternura, paciencia. Cada vez que lo leo, respiro bocanadas de libertad.

Los pájaros. Germán Zullo (texto) y Albertine (ilustraciones). Traducción de Elena del Amo (Los libros del zorro rojo).

Marcelín , de Jean-Jacques Sempé

Por Marina Díaz, de librería Turuletras, de Madrid:

Durante el confinamiento que hemos sufrido debido a la crisis del Covid-19, muchas han sido las llamadas y videollamadas que hemos realizado entre diferentes hogares. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es cuidar a la familia y a los amigos y cuánto les echamos de menos al no poder verlos. Sobre esto me hizo reflexionar Marcelín, de Jean-Jacques Sempé, editado por Blackie Books, por eso éste es mi libro elegido para regalar.

Marcelín. Jean-Jacques Sempé. Traducción de Miguel Azaola (Blackie Books).

La obra de Miguel Hernández

Por Vicente Pina López, de librería Códex, de Orihuela (Alicante – España):

Desde la ciudad de Miguel, desde su Orihuela del alma, no puedo más que recomendarlo encarecidamente. Siempre vivo en sus poemas, en sus escritos, y siempre presente en mi librería y en mi vida. Comencé a leerlo, a escondidas, de niño, sin entender con suficiente claridad todo lo que me contaba, con los años comencé a ver a todos los Miguel posibles, a vivirlo de otro modo y a apreciar su riqueza y profundidad.

Soledades , de Neus Moscada y Chiara Fatti

Por Esther Madroñero Ferreiro, de librería Kirikú y La Bruja, de Madrid:

Para mí es una delicia tener entre las manos este gran álbum ilustrado de pequeño formato. Este libro me transmite serenidad, me ayuda a detenerme y me ayuda a recordar que es en la soledad donde podemos encontrarnos a nosotros mismos y desde allí encontrar a los demás.

Soledades. Texto de Neus Moscada e ilustraciones de Chiara Fatti (OQO Editora).

Telar Luminario / Xojobal Jalob te , de Ruperta Bautista Vázquez

Por Cooperativa La cosecha, de la librería La cosecha, de Chiapas (México):

Un libro de poesía escrito por una mujer indígena siempre es un buen regalo. Un libro de poesía bilingüe tsotsil- español traducido por la misma autora que a su vez incluye un CD con todos los poemas leídos en su propia voz, es un muy buen regalo. Telar Luminario es el tiempo sin tiempo de los mayas, un viaje por la naturaleza y su valor sagrado, habitado por imágenes con sabor a montañas, gotas de rocío y el crepitar del fuego.

Telar luminario, de Ruperta Bautista Vázquez (Herder, México).

Un día más con vida , de Ryszard Kapuściński

Por Paco Goyanes, de librerías Cálamo, de Zaragoza (España):

Los años me han permitido recorrer algunos de los países del África Occidental y Central, pero no las antiguas colonias portuguesas. La literatura africana de Kapuściński es el mejor antídoto contra el eurocentrismo y el pensamiento único, y una incitación permanente al conocimiento del otro.

Un día más con vida. Ryszard Kapuscinski. Traducción de Agata Orzeszek Sujak (Anagrama).

