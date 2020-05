‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood, expande su universo sombrío en una potente novela gráfica

'El cuento de la criada', de Margaret Atwood, en novela gráfica

Dibujos y adaptación de Renée Nault

Atwood, (Canadá, 1939) creó esta distopía futurista donde una epidemia deja infértiles a las mujeres salvo a unas cuantas. El territorio es Estados Unidos bajo el nombre de Gilead y es gobernado por una teocracia patriarcal donde reclutan y esclavizan a las mujeres fértiles para que procreen los hijos de las parejas infértiles de los poderosos.

June es el verdadero nombre de la protagonista, pero en Gilead se llama Offred: Of, que significa de, en inglés, es el prefijo que asignan a todas las mujeres que sirven como criadas y vientres para tener hijos de hombres poderosos; y fred porque es el nombre de su amo: Fred. De esta manera Atwood crea un doble juego, no solo el of que significa de, sino con Off que significa apagado o apagada que da cuenta de la sumisión al hombre y familia para la que June debe tener hijos. Un matiz importante que se pierde en su traducción al españo al llamarse Defred.

Un mundo sombrío que Renée Nault alterna con trazos luminosos al recrear el pasado de Offred antes de la instalación de Gilead, «cuando ella era una mujer independiente con un empleo, una familia y un nombre propio. Ahora, sus recuerdos y su voluntad de supervivencia se consideran actos de rebelión», recuerda la editorial.

Offred es hija de una mujer feminista de ideas extremas, según su hija. La protagonista da por sentado los derechos de los que goza ella y toda la gente, pero el destino se tuerce y la realidad le estalla en las manos dejándola como una de las siervas y como un vientre para los poderosos de Gilead, hasta que…

Esta versión gráfica llega un año después de que Margaret Atwood publicara la segunda parte de El cuento de la criada y que tituló Los testamentos. La historia sucede quince años después de los primeros hechos narrados.

El cuento de la criada. Margaret Atwood. Dibujo y adaptación de Renée Nault (Salamandra Graphic).