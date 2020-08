‘El mundo de ayer’, de Zweig, las memorias que regalaría la librería Jarcha, de Madrid

El libro que regalarían los libreros: 'El mundo de ayer. Memorias de un europeo', de Stefan Zweig

Por Fernando Valverde, de librería Jarcha, de Madrd (España)

Quiero recomendar la lectura de El mundo de Ayer, de Stefan Zweig, porque creo es uno de los libros imprescindibles, no el único, para entender el tiempo y los acontecimientos que precipitaron a la vieja Europa a las dos contiendas mundiales del pasado siglo.

Zweig, nacido en Viena en 1881, en el seno de una rica familia judía, nos muestra en este libro de memorias sus años de formación, su permanente interés por el conocimiento, por las artes, las ciencias, la literatura y su pasión viajera que le lleva a recorrer Europa de punta a punta y a entablar relación y amistad con los intelectuales de su tiempo. Todo ese conjunto de valores que conformaban el mundo seguro de finales del siglo XIX se precipita en el abismo como resultado de la primera gran guerra mundial, que romperá las fronteras del Imperio Austrohúngaro y conformará una Europa inestable, con el auge de los nacionalismos que tanto condenó Zweig, y la consolidación de los totalitarismos de derechas y de izquierdas que darán al traste con ese “mundo de ayer”, que presiente que no volverá.

La llegada de Hitler al poder en Alemania, la prohibición de sus libros y el miedo a ser detenido lo llevan a cambiar de residencia y de nacionalidad para finalmente emigrar a Brasil, donde pasará los últimos años de su vida y escribirá este libro realmente brillante para entender lo que hoy es Europa.

Stefan Zweig no soportará la contemplación de la ruina moral a la que está siendo sometida su amada Europa y se quitará la vida a principios de 1942 en su residencia de Petrópolis.

El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Stefan Zweig. Traducción da J. Fontcuberta y A. Orzeszek (Acantilado.

Sinopsis

Acantilado: El mundo de ayer es uno de los más conmovedores y atractivos testimonios de nuestro pasado reciente, escrito además con mano maestra por un europeo empapado de civilización y nostalgia por un mundo, el suyo, que se iba desintegrando a pasos agigantados. Escritor extraordinariamente popular y testigo de excepción de los cambios que convulsionaron la Europa del siglo XX entre las dos guerras mundiales, Zweig recuerda, desposeído y en tierra extraña—en unas circunstancias personales de insospechado dramatismo—, los momentos fundamentales de su vida, paralela en mucho a la desmembración de aquella Europa central que se quería más libre y segura, al abrigo de la locura y la tormenta. El resultado es un libro capital, uno de los mejores de Zweig y referencia inexcusable para entender los desvaríos de un siglo devastador.

Crítica a El mundo de ayer

Rafal Argullol, en El País , de España: «Es un libro escrito en circunstancias adversas: sin apuntes, sin archivos, sin amigos con los que compartir los recuerdos del pasado y, por encima de todo, en una situación de permanente hostigamiento traumático que, como se deduce del testamento previo al suicidio, no se amortigua ni siquiera en el amable exilio de Brasil. Es más, El mundo de ayer sirve para encontrar explicación al suicidio, aparentemente chocante, de alguien que no está enfermo, no es un fracasado y no es sentimentalmente infeliz. Sirve para encontrar explicación a lo que quizá podría ser definido como un suicidio civilizatorio, si es que tenemos —no tenemos— necesidad de definir actos como este.

Más allá de sus múltiples aciertos literarios, El mundo de ayer es una lección magistral sobre la demolición de los vínculos entre palabra y verdad. Los totalitarismos, a través de los cuales la Europa exaltada por Zweig, junto a tantos otros escritores, se había “destruido a sí misma”, ponían al descubierto que aquella demolición dejaba indefenso por completo al individuo y, en consecuencia, listo para la manipulación y la sumisión. Extirpando la verdad a las palabras se extirpaba también el espíritu a los hombres. Es posible que, en la lejana Petrópolis, Zweig, antes de suicidarse, pensara que los efectos de lo que estaba sucediendo conmoverían irreparablemente el futuro».

Stefan Zweig

Acantialdo: «Stefan Zweig (Viena, 1881 – Petrópolis, Brasil, 1942) fue un escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista y biógrafo como en la de novelista. Su capacidad narrativa, la pericia y la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia de su estilo lo convierten en un narrador fascinante, capaz de seducirnos desde las primeras líneas. En Acantilado se ha publicado la mayor parte de su obra narrativa y ensayística».

Librería Jarcha

Librería Jarcha: «Jarcha, llegó al barrio madrileño de Vicálvaro en octubre de 1974. Podría decirse que ahí comenzó esta historia, y sin embargo quedaría incompleta. Nani —Fernando Valverde— nos cuenta: «fue en el año 73 cuando empezamos a madurar la idea de la librería, en un grupo de gente en el que entonces estábamos haciendo intervención comunitaria en el barrio de San Blas, en un amplio sentido, hacíamos muchas actividades con padres y con niños. Surge de ahí una cooperativa, y en un momento determinado a Maribel, a otra persona y a mí, se nos ocurre plantear el tema de una librería; la idea sale adelante con once personas apoyando este proyecto. Hubo una especie de “crowdfunding” antes de saber que era eso.» Por cuestiones relacionadas con la falta de locales disponibles en San Blas, eligieron Vicálvaro, y es ahí donde Jarcha se convierte en una realidad tangible. «Aquí nos metimos y empezamos a conectarnos con gente del barrio. Retrotraerte al año 74 en Vicálvaro es pensar que donde está hoy la universidad, había un cuartel, desde la librería se veía, no había por medio nada, mucho campo; era un municipio anexionado a Madrid. Cuando nosotros llegamos no existía ningún colegio público, había colegios privados, malos colegios privados, en sótanos donde no sería posible vivir y mucho menos dar clase, ningún instituto, ningún centro sanitario, no había transporte público, era transporte en manos privadas. Vicálvaro pertenecía en ese momento a la Villa de Vallecas, luego perteneció a Moratalaz y finalmente se construyó aquí la sede en la plaza; o sea que era un barrio absolutamente desatendido.»

Esta librería ha ido construyendo su identidad en base a lo colectivo, a las necesidades del barrio y a un contacto permanente con las escuelas que fueron llegando. Buscando el equilibrio entre la venta de material escolar, de papelería y los libros; a base de mucho esfuerzo, todos los recursos que han ido consiguiendo, se han invertido en tener más libros, en ampliar el ya numeroso fondo. Atravesando la barrera del tiempo, cuarenta años después y con la incorporación de una nueva generación, aquel espíritu inicial forma parte del presente y no solo del recuerdo. Maribel se jubiló en julio del 2014, Nani se desvinculó laboralmente de la librería, en cierto modo, en 2003, pero cada tarde cuando termina su jornada en el Gremio de Libreros, regresa a Jarcha. Lo que un día comenzó con ellos, tiene hoy continuidad gracias al trabajo de Rocío y los que están a su lado, María y Enrique. Rocío, Licenciada en Historia del Arte, trabajó antes en la mítica librería Rumor, fue en 2007 cuando decidió centrarse y apostar por el lugar en el que había crecido, al que pertenecen la mayoría de sus recuerdos. Ella nos asegura que «no lo cambiaría por nada».

