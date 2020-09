‘El olvido que seremos’, de Abad Faciolince, y su exitoso camino como película, documental, novela gráfica y…

Una vida familiar hecha de cotidianidad, esfuerzo, amor, felicidad y dolor se convirtió en un libro, después en un documental, de ahí pasó a ser un audiolibro leído por su propio autor, luego una película, está en creación de novela gráfica, más adelante…

Esa es la exitosa ruta artística, conmovedora y exitosa que ha tomado e inspirado la vida del doctor Héctor Abad Gómez (Colombia, 1921-1987) y su familia que vivía en una casa grande en Antioquia, Colombia, habitada por «diez mujeres, un niño y un señor». Ese señor era él, un médico y especialista en salud pública, profesor universitrario, ensayista y un defensor de los derechos humanos asesinado por unos sicarios el 25 de agosto de 1987. El niño era su hijo Héctor Abad Faciolince. De las diez mujeres una era su esposa y cinco sus hijas.

Diecinueve años después de aquel asesinato, Abad Faciolince (Medellín, 1958) reconstruyó todo en El olvido que seremos (Alfaguara). Escribió la obra en estado de gracia y la publicó en 2006. Los lectores y la crítica la han acogido siempre como gran literatura que a través de una tragedia familiar se refleja la tragedia de Colombia.

Un día Abad Faciolince recordó que cuando era joven le escuchó decir a su padre delante suyo: “Yo seré recordado por mi hijo». En una entrevista reciente para WMagazín, el escritor colombiano aseguró: «Para bien o para mal, me he tenido que dedicar a hacer que mi padre se ha recordado. A lo mejor ese es el argumento de mi vida…. Cumpliendo esas palabras de mi padre que adquieren ese algo un poco solemne, un poco oracular y mágico… Y lo he cumplido hasta donde he sido capaz».

Es la historia de una tragedia y amores cómplices entre padres e hijos, hijos y hermanos y hermanos y padres que el director de cine español Fernando Trueba convirtió en una película a punto de estrenarse. Antes de su estreno al público ya goza de un aura exitosa: el Festival de Cannes la incluyó en su selección oficial 2020, sin palmarés por la cancelación ante la covid-19, es la encargada de clausurar el Festival de Cine de San Sebastián este 26 de septiembre; representará a Colombia en los premios Goya, de la Academia de Cine española, y también podría ser su candidata a los Oscar.

Héctor Abad Faciolince, por lo pronto, es uno de los invitados estelares de la 15ª edición del Festival de Neiva Cinexcusa edición virtual, del 19 al 23 de octubre. El escritor conversará con Winston Manrique Sabogal, director de WMagazín, de su vida como escritor y de toda su obra literaria que incluye su último libro Lo que fue presente. Diarios (1985-2006) (Alfaguara).

Javier Cámara como el doctor Héctor Abad Gómez en la adaptación cinematográfica de 'El olvido que seremos', de Fernando Trueba, basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince.

A la familia Abad le gusta la película. Al escritor nunca se le pasó por la cabeza que su libro fuera llevado al cine. Hasta que un día Gonzalo Córdoba, su amigo y director de Caracol Televisión de Colombia, se lo propuso. Cuando Abad Faciolince digirió la idea pensó en que el más indicado para hacerla sería Fernando Trueba. El director de cine español que lo había enamorado con Belle epoque (1993), con la cual obtuvo el Oscar a Mejor Película de Habla no inglesa, y del largometraje de animación Chico y Rita (2010), esa historia llena de colorido y alegría y amor con sus encuentros y desencuentros de una pareja. Abad Faciolince no solo tenía claro al director, sino al actor que le gustaría que encarnara a su padre por su parecido físico en los últimos años de su vida: el español Javier Cámara.

Convencido ya de la adaptación de su libro, Abad Faciolince, que había conocido a Fernando Trueba en un Hay Festival, le escribió un email el 30 de enero de 2017 expresando su deseo. Ambos lo recordaron en una crónica de la revista dominical El País Semanal, del diario español El País. El email dice:

“Querido Fernando. Te escribo una vez más, y años después, para explorar la posibilidad de que hagamos un proyecto cinematográfico. Un íntimo amigo mío, Gonzalo Córdoba, es el presidente de Caracol Televisión, que ha apoyado algunos proyectos de largometrajes (…). He tenido por Twitter algunos intercambios con uno de tus grandes actores, Javier Cámara, que en su calvicie y edad me gustaría mucho para protagonista de mi padre al final de su vida…”.

La primera reacción del director fue negarse ante lo que creía era muy difícil de adaptar. En el pasado Hay Festival de Cartagena de Indias en una conversación que tuvieron director y escritor, el primero dijo que no a la propuesta porque «era muy difícil reproducir el tono tan persona e íntimo del libro. La otra razón de peso era mi cobardía de enfrentarme a un libro tan bueno”.

El paso siguiente fue el guión. Fernando Trueba se lo propuso a Abad Faciolince y este dijo que no porque ya había escrito la novela, no quería volver a pasar por ese trance tan doloroso y porque el no era guionista. Trueba, entonces, pensó en una persona de su máxima confianza: su hermano David, escritor y guionista y director de una gran película también adaptación literaria: Soldados de salamina. «Por suerte, para nosotros, David había leío la novela de Héctor y le había gustado. Y él, que siempre está con varios proyectos a la vez, esas semanas tenía tiempo», contó Trueba en el Hay de Cartagena.

La película se rodó en Colombia. Dos años y medio después de aquel correo electrónico Héctor Abad vio la película en septiembre de 2019 en Madrid detrás de «una cortina de lágrimas». Su familia la vio en Medellín en enero de 2020, justo antes de que empezará el Hay de Cartagena de Indias donde los dos iban a hablar del tema. En mayo fue seleccionada para el Festival de Cannes y ahora clausura el festival de cine más importante del mundo hispanohablante: San Sebastián. El estreno en Colombia en las salas se ha retrasado para el 2021 debido a la covid-19.

El docttor Héctor Abad Gómez en la Marcha del silencio, incluida en el documental 'Carta a una sombra', de Miguel Salazar y Daniela Abad, inspirada en el libro 'El olvido que seremos', de Abad Faciolince. /WMagazín

Pero antes de los aplausos que recibirá en el Palacio de Congresos de Kursaal de la ciudad donostiarra, El olvido que seremos inspiró una versión audiovisual: el documental Carta a una sombra, dirigido por Miguel Salazar y Daniela Abad, hija del escritor. La pieza se presentó en el 14 de marzo de 2015 en el Festival de Cine de Cartagena. «Carta a una sombra es una ampliación en la que podemos conocer más los personajes del libro, incluso explorar otros puntos de vista porque El olvido que seremos está escrito desde las perspectiva de mi papá. (…) Nunca pretendimos hacer una adaptación. Además está hecho también para una persona que no se haya leído el libro», explicó Daniela Abad al diario El Espectador.

Mientras la película de Fernando Trueba llega a los cines, El olvido que seremos verá pronto una adaptación de novela gráfica. Antes lo escucharemos recordar y reflexionar sobre su vida y su trayectoria literaria en Cinexcusa.

Puedes escuchar un fragmento de El olvido que seremos en audiolibro leído por el propio Abad Faciolince, a continuación: