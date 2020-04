El romance de grandes directores de cine con la literatura: Welles, Kurosawa, Kubrick, Scorsese, Renoir, Buñuel, Visconti…

Tráiler de ‘La edad de la inocencia’, de Scorsese, basada en la novela homónima de Edith Warthon.

Lector Scorsese

Martin Scorsese es uno de los directores contemporáneos más entregados a las adaptaciones literarias: la mitad de su filmografía procede de libros. Una de sus más logradas y fieles adaptaciones es La edad de la inocencia (1993), de la novela homónima de Edith Warthon (en el tráiler). En un paneo rápido por su cine literario se pueden ver Toro salvaje (1980), El color del dinero (1986), La última tentación de Cristo (1988), Uno de los nuestros (1990), El cabo del miedo (1991), Casino (1995), Kundun (1997), Al límite (1999), Gangs of New York (2002), El aviador (2004), Shutter Island (2010), La invención de Hugo (2011), El lobo de Wall Street (2013), Silencio (2016), basada en la novela de Shusaku Endó; y la última El irlandés (2019), basada en el libro I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt.