Fernanda García Lao y Federico Jeanmaire: «La idea de patria es una cosa absurda»

Los escritores argentinos Federico Jeanmaire y Fernanda García Lao en la sección en vídeo Diálogos literarios sobre la vida, de WMagazín. Hablan de sus libros 'Wërra' y 'Nación vacuna'. /WMagazín

La patria como una idea absurda

Fernanda García Lao. Me quedé pensando en que me llamó la atención cómo abrimos nuestros libros con dos citas apátridas.

Federico Jeanmaire. Ayer lo revisé otra vez y me fijé en eso y me impresionó. Somos un par de apátridas. La idea de patria es una cosa absurda como dice Bernhard, pero también es una palabra más utilizada por políticos. Si nos juntamos a toamr un café no sale por ningún lado. La patria, como dice Saer, es conocer tu pueblo, tomar mate de determianda manera, son los olores… ese tipo de cosas, pero no mucho más que eso. No sé qué tiene que ver mi patria con la patria de un misionero. Los estados se forman sin pensar en patrias o naciones, hay estados que tienen varias naciones, nosotros incluidos.

F. García Lao. Me resulta una palabra difícil de pronunciar. Yo cumplí 10 años en el avión yendo al exilio; el exilio tiene que ver con el concepto de patria de la que uno se va si no hay como un límite del que uno se expulsa o es expulsado. Es una palabra que me resulta difícil de habitar. Cuando regreso de España me llamó la atención toda la parafernalia alrededor de la palabra. Cuando fui madre, por primera vez, en el colegio, no podía creer los asuntos alrededor de la bandera, el himno.

F. Jeanmaire. Es una cultura propiciada por la educación de los estados que te van metiendo cosas que no se pueden discutir porque uno en la escuela no puede discutor y el profesor tiene el poder, y no puedes discutir nunca nada.