J. M. G. Le Clézio: “Somos de la nacionalidad de lo que amamos”

CON PERIODISTAS “Una frontera es el lugar más cruel del mundo”

Con otro grupo de periodistas habla a fondo de cómo su novela es un homenaje a las narraciones orales través de la historia de una joven de 17 años que llega a la ciudad procedente del campo y termina trabajando con una mujer gravemente enferma contándole historias. Una Sherezade del siglo XXI que cuenta relatos no para salvarse ella sino para prolongar los días de otra mujer, un Lázaro de Tormes del siglo XXI que radiografía el mundo contemporáneo.

Bitna bajo el cielo de Seúl surgió un día cuando estando en la capital surcoreana, donde fue profesor varios años, escuchó la historia de un policía que “criaba palomas para mandarlas al otro lado de la frontera, a Corea del Norte, para que fueran y conocieran el lugar donde había nacido. Es algo irreal y fantástico y, a la vez, un símbolo de esperanza. No hay nada peor que una frontera. Una frontera es el lugar más cruel del mundo donde se separa a los que tienen todo de los que no tienen. Pensar que los animales, los pájaros, los lagartos o los insectos pueden pasar las fronteras es algo que me da confianza en la vida. Así es que el cuento del policía y sus palomas sirvió de matriz para agregar otras historias y, poco a poco, el libro comenzó a existir como una novela. Es una relación entre cuentos, cuenteros y una progresión del sentido de la vida”.

Cuando empieza a oscurecer, hacia las siete y media, Le Clézio termina las entrevistas y sube a descansar.