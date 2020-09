Juan Cárdenas y Dolores Reyes: «La realidad no se mete en los libros, los libros construyen realidad»

Los escritores Dolores Reyes y Juan Cárdenas en la sección en vídeo Diálogos literarios sobre la vida, de WMagazín, hablan sobre cómo la literatura construye realidades. /WMagazín

Los libros construyen realidad, 2

Dolores Reyes. A mí me preguntan todo el tiempo, porque mi personaje come tierra y puede ver más allá de la realidad que justamente impuso la Iglesia Católica. La Iglesia ha hecho creer que la realidad es un niño que nació de una mujer virgen porque la embarazó una paloma. En cambio en mi novela si una niña descendiente de indígenas que come tierra y puede ver lo que sucedió con los cuerpos que han robado eso no pertenece al plano de la realidad, eso es realismo mágico o ciencia ficción porque hay otra realidad que ha sido ordenada por otras legalidades que nos circundan.

J. Cárdenas. Es gracioso. Ahora que veo el artificio de tu novela me hace pensar en cómo se reparten geopolíticamente y hay niveles de clase para los relatos, los pobres hacemos realismo mágico y los ricos hacen literatura fantástica. Nadie le hubiera dicho a Borges que hacía realismo mágico.

D. Reyes. O Silvina Ocampo. Sus cuentos tienen su mirada de clase y siempre están buscando estos personajes de detrás del decorado.

J. Cárdenas. Esa mirada periférica es la buena.

D. Reyes. En mi novela en vez de contarlo desde un lugar jerárquico o central del decorado, me interesó contarlo desde el lugar de la niña, luego adolescente, y desde la voz del personaje. Me parece que esos relatos de Disneylandia y todas las corrientes del realismo mágico pocas veces están relatadas desde realmente los personajes. Siento que pocas veces se llega a las voces. Pienso en Juan Rulfo y a la vez que dentro de la literatura hay un corpus limitado y vuelta al corral.

J. Cárdenas. Estuve muchos años, en mis primeras novelas, probando con una primera persona que estuviera como quebrada y que le entraran las voces, el modelo era Zama, de Di Benedetto. Es muy difícil esa primera persona. Fracasé estrepitósamente. Ahora pruebo otro modelo de fracaso de tercera persona en estilo libre indirecto; no es un Dios como en Macondo, es una especie de fantasma, una voz fantasmal que no coincide con ninguna, pero está más pegada a los personajes, se transforma en las voces, a veces. Pruebo esa tercera persona que te permite entrar y salir de la gente.

D. Reyes. Que se puede fusionar en ese personajes por momentos.

J. Cárdenas. Que entra y sale, y siempre se queda en un entre…