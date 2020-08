Paco Roca cuenta en vídeo el origen de ‘Regreso al Edén’, su próximo cómic

Paco Roca habla, en primicia, de su próximo libro: 'Regreso al Edén' (Astiberri), para la sección en vídeo Avances literarios de viva voz, de WMagazín 2020.

Paco Roca cuenta la historia de 'Regreso al Edén' (Astiberri)

Este otoño saco un nuevo libro titulado Regreso al Edén. El punto de partida de esta historia es una fotografía, que es la única fotografía que mi madre tiene con su madre, porque ella murió cuando era muy joven. Estamos hablando de plena posguerra civil española en una familia muy humilde. Así que a esta fotografía mi madre siempre le ha tenido mucho cariño. Estaba como un mosquito conservado en ámbar y siempre la ha tenido bajo el cristal de la mesita de noche. Es una fotografía que siempre la he visto ahí. Desde hace años quería hacer una historia con ella.

El poder de la ficción es poder meterse en una fotografía: qué pasaría en esa foto antes y después de que el fotógrafo disparara la cámara o qué pasaba fuera del encuadre. La ficción te permite eso también. Es una excusa para poner muchas historias que me contó mi madre cuando yo era pequeño y que ella ni tan siquiera sabía muy bien la historia en sí, pero le ponía mucha fantasía. Una de las historias que me contó fue la de don Milán, un acróbata que iba en globo al que ella fue a ver en una actuación y desapareció por las nubes y jamás se le volvió a encontrar. Mi madre hizo esa historia con retales de cosas. Cuando he empezado a documentarme me di cuenta de que mezcla un montón de historias diferentes, pues el tal don Milán es un personaje real que murió en Vitoria (España) y es del siglo XIX, lo cual es imposible que mi madre lo conociera. Pero sí hubo otro viajero en globo, y es verdad que el globo desapareció y cayó al mar y él murió. Por lo visto mi madre ha mezclado esas historias.

En este cómic quería quedarme con esa forma de contar de mi madre llena de ingenuidad y retales de cosas que le habían contado o había vivido. Al fin de cuentas, Regreso al Edén es una reflexión sobre la memoria, la recreación de la memoria. Me quedé con esa parte de la ficción, a partir de retales recreo esa escena en globo y la desaparición de don Milán.

A veces nacen las historias, precisamente, más que por el tema en sí por los retales que te gustaría unir. No sé si porque desde pequeño, pero es una historia que siempre me ha acompañado y quería dibujar, pero no sabía dónde encajarla y ahora encaja.

Ahora estoy terminando Regreso al Edén y saldrá a finales de otoño. Espero que os guste.

Paco Roca (Valencia, 1969)

Blog Paco Roca: Estudió en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Aunque su trabajo se centra en los cómics, compagina su tiempo con la ilustración y las charlas y talleres.

En el terreno de los cómics, su obra se ha traducido a una docena de países. Entre su bibliografía destaca El juego lúgubre (2001); El Faro (2004) Premio Diario de avisos al mejor guion realista; Arrugas (2007), Premio Nacional de Cómic 2008, Premio del Salón del Cómic de Barcelona, Premio Dolmen de la crítica, Premio Madrid Expocómic, Gran Premio Romics de Roma, Premio Gran Guinigi de Lucca, Excellence Award del Japan Media Art Festival, nominado a los premios Eisner; Las calles de arena (2008); El invierno del dibujante (2010), Premio del Saló del Cómic de Barcelona, Premio Madrid Expocómic, Premio Treviso Comic Book Festival; la trilogía Un hombre en pijama, (Memorias de un hombre en pijama (2011), Andanzas de un hombre en pijama (2014) y Confesiones de un hombre en pijama (2017), recopilación de las páginas aparecidas en el periódico Las Provincias y El País Semanal; Los surcos del azar (2013), Premio del Salón del Cómic de Barcelona, Premio Zona Cómic, Premio de la crítica, Premio del Salón del cómic de Zaragoza, Premio Mandarache de Cartagena, Finalista al Premio Libro del Año, Gran Premio Romics; La casa (2015), Premio Zona Cómic, Gran Premio Romics, Premio Comic Con Portugal, Estrella al cómic más destacado por el periódico de la capital francesa Le Parisien; La encrucijada (2017), colaboración con el músico José Manuel Casañ (Seguridad Social), El tesoro del Cisne Negro (2018) con guion de Guillermo Corral, Premio Splash Sagunt, Premio Heroes Comic de Madrid; El Dibuixat (2019) creado para las paredes del Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM.

En 2019 recibió el Inkpot Award en la Comic Con de San Diego. También el mismo año el premio Gráffica de Valencia.

Algunos de sus cómics han sido llevados al cine como es el caso de Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011) que obtuvo el Goya a la mejor película de animación y al mejor guion adaptado; o Memorias de un hombre en pijama. Y otros están en proyecto, como es el caso de El tesoro del Cisne Negro, dirigida por Alejandro Amenabar.

En el ámbito de la ilustración, ha realizado carteles, portadas de libros, murales y campañas sociales, para todo tipo de eventos, publicaciones o clientes, en especial organizaciones no gubernamentales como Oxfam Intermón, Greenpeace, Amnistía Internacional, Cruz Roja, Farmamundi…