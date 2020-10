Peridis y Julia Navarro: «La Historia la deben contar los historiadores, no reescribir los políticos»

José María Pérez, Peridis, y Julia Navarro en la sección Diálogos literarios sobre la vida, de WMagazín, en octurbe de 2020.

Peridis y Julia Navarro: Por qué se escribe

Peridis. No sé qué opines, me parece una hipocresía la gente que dice «yo no querio vender, yo escribo para mí». Se escribe desde uno para los lectores.

Julia Navarro. Efectivamente. Escribir es el deseo de comunicarse con los demás, compartir una historia con los demás, es una forma de compartir. Me asombra cuando escucho esto de que no escribo para que me lea mucha gente, escribo para una minoría. Yo estoy orgullosa de tener muchos lectores. Pero también escribo sin saber lo que va a pasar. Cada libro es una aventura nueva, no se sabe que van a opinar los lectores. No sé tú, pero yo tengo la sensación de que con cada libro me la juego.

Peridis. Eso se nota cuando ya lo has sacado, ya no te pertecene, y el libro va solo o no va. Cuando tienes que empezar el otro, viene el problema: y ahora qué digo, qué cuento, por dónde agarro este toro que le tienes dentro y que te empuja a escribir y a veces no sabes qué y tienes que esperar que te cuenten, que recuerdes, que te salga de dentro, que sea parte de tu vida, que sea tu sangre.