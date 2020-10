Placer, filosofía, cine y belleza de la música para conjurar tiempos de incertidumbre

'Nick Cave. Letras. Obra lírica completa 1978-2019'

Los amantes de Nick Cave están de enhorabuena: las letras de sus canciones en edición bilingüe se editan por primera vez en español. Desde sus canciones para The Birthday Party hasta muy aclamados álbumes como Murder Ballads, Henry’s Dream y Dig, Lazarus, Dig! hasta su último trabajo, Ghosteen. El ibro cuenta con un prefacio del escritor Andrew O’Hagan, un prólogo de Will Self y la conferencia que Cave dio en el South Bank Centre de Londres en 1999: La vida secreta de la Canción de Amor. Textos y canciones que iluminan las obsesiones y sentimientos de uno de los cantantes más interesantes e importantes de las últimas décadas.