‘Soledades’, de Neus Moscada y Chiara Fatti, el álbum que regalaría la librería Kirikú La Bruja, de Madrid

El libro que regalarían los libreros: 'Soledades', de Neus Moscada y Chiara Fatti

Por Esther Madroñero Ferreiro, de librería Kirikú y La Bruja, de Madrid:

La reseña de Soledades, de Neus Moscada con ilustraciones de Chiara Fatti, la escribí hace ya unos años pero creo que es un libro actual y, aunque está en las estanterías de infantil y juvenil, se lo regalaría a cualquier persona porque puede lograr emocionar a todos. Vivimos en un mundo que corre, un mundo que nos empuja a ir de prisa. Nos llega información de lugares lejanos y de los más cercanos. Podemos saltar de continente en pocas horas o invertir estas horas en los atascos de cada día. Vivimos en un mundo donde la palabra, o mejor, la idea de Soledad se vive de forma peyorativa, porque muchos, con tanta prisa, hemos olvidado el placer de disfrutar de la soledad elegida.

Para mí es una delicia tener entre las manos este gran álbum ilustrado de pequeño formato. Este libro me transmite serenidad, me ayuda a detenerme y me ayuda a recordar que es en la soledad donde podemos encontrarnos a nosotros mismos y desde allí encontrar a los demás.

Un libro con ritmo y sabor a poesía que nos permite una y otra vez sus imágenes y leer y releer sus palabras.

Soledades. Texto de Neus Moscada e ilustraciones de Chiara Fatti (OQO Editora).

Sinopsis

OQO Editora: «Este libro nace en la Feria Internacional del libro infantil de Bolonia de 2005 cuando seleccionaron a Chiara Fatti en la Mostra degli Illustratori. En la exposición podían admirarse cinco dibujos de esta ilustradora italiana. Se trataba de unos retratos muy sugerentes de niños y niñas solos en situaciones cotidianas (una niña con la boca manchada de chocolate columpiéndose, un siño sentado en medio de un prado escuchando el canto de un pájaro, una niña durmiendo bajo su cama…). Al verlos, Neus Moscada se ofreció para escribir unos textos que acompañasen esos dibujos y Chiara aceptó encantada.

Hay momentos en los que es preferible estar solo para poder percibir y sentir el mundo con intensidad. La protagonista de Soledades disfruta de sus ratitos de soledad porque sólo estando sola puede hablar con las libélulas, escuchar los secretos de los dibujos, saborear el silencio… (…) Neus Moscada y Chiara Fatti nos muestran cómo la soledad se transforma en sueño, en color, en diálogo con la naturaleza… En una original propuesta plástica, la ilustradora nos sorprende con una inversión de fondo/figura, en la que los primeros planos aparecen en blanco y negro y sólo los fondos poseen color. Metáforas y sinestesias en texto e imagen que nos harán profundizar en sentimientos y sensaciones. Para un público sin edad.»

Chiara Fatti

Tras asistir al DAMS en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Bolonia, se especializó en ilustración en el Departament d’Arts Aplicades de l’Escola de la Dona de Barcelona. Vivió y trabajó en esta ciudad de 1999 a 2009, trabajando como ilustradora (publicaciones con OQO EDITORA, Sd.edicions, Mongolfiera Libros) y como docente en un taller de arte para niños. Con el colectivo artístico Tapadura ha creado diversas exposiciones e instalaciones en España. En 2005 fue seleccionada para la Exposición Internacional de Ilustración en la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Forma parte de la asociación cultural Chora, con la que colabora organizando Sketch Meet y talleres.