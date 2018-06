Velibor Colic o el autorretrato del exilio de un escritor

Por Marbel Sandoval Ordóñez

'Manual de exilio' es una novela autobiográfica de un exsoldado de la guerra de Bosnia en Francia. Habla de supervivencia y de los esfuerzos para romper la soledad y se desnuda como hombre y como escritor con ironía y humor

Sólo un escritor es capaz de retratar el exilio de un escritor, que es exilio, pero no es igual porque puede ser contado, y lanzado a los lectores como un puño directo y al corazón.

Aquí es donde empieza Manual de exilio: cómo aprobar su exilio en treinta y cinco lecciones, de Velibor Colic, un observador agudo, un narrador preciso, un hombre de un humor inteligente, irónico, capaz de burlarse de sí mismo y de hablar de su soledad; la misma que persiste aun cuando se convierte en un escritor con reconocimiento, porque es la soledad del exiliado.

Velibor Colic (Odzak, Bosnia, 1964) llega un día a la estación de trenes de Rennes (Francia), dominando en francés tres palabras: Jean- Paul – Sartre. De allí se desprende la narración de esta novela en la que la desolación no impide la sonrisa y que introduce al lector de cabeza –en un ambiente que es inevitable sentir siempre gris– en la búsqueda del amor para romper la soledad, en el hambre calmada a medias y la desazón que produce ya no la vida sino el dónde vivirla.

En 234 páginas Velibor Colic se desnuda a sí mismo como hombre y como escritor, es aquí donde radica la fuerza de la novela, pero también aspectos de la condición humana en tiempos de trashumancia, medios y mercado:

“Esto es Europa, que se vuelvan a su tribu de mierda”, dicen sus dos amigos rusos, con los que se emborracha recién llegado, cuando pegan a los africanos y a los árabes exiliados como ellos; o: “Para el siguiente libro hay que meter más masacres de civiles. Lo de los civiles siempre funciona bien”, que le espeta un amable editor; o: “Sales de la estación y te coges un taxi (…) Para que sea más verdadero, más natural, te pones a hablar un poco con el taxista”, que le aconseja una periodista de televisión que hace un programa sobre Colic, aunque el escritor esté a solo doscientos metros de su casa.

Presentador de un espacio de rock y jazz en la radio antes de la Guerra de los Balcanes, autor novel a los 21 años con Madrid, Granada o cualquier otro sitio, soldado en contra de su propia voluntad en el ejército bosnio, prisionero, fugitivo, exiliado, Velibor Colic escribe, escribe todo el tiempo en sus “días sin vitaminas y noches sin sueño”, como describe el exilio, para cuajar sus treinta y cinco lecciones en las que lucha contra los miedos y exprime las posibilidades sin abandonar el humor con ironía: por lo menos ocho maneras de desaparecer y doce reglas para sobrevivir en la calle, sin contar las angustias de sentirse enfermo, esas que también exorcizó Moliere con El enfermo imaginario.

Y para finalizar, las trampas que tiene que sortear para no caer en el sortilegio de sentirse otro, embelesado por el reconocimiento obtenido como escritor, y dejar de ser él mismo. Ojalá que no, que no caiga y regale a sus lectores con una nueva novela por lo menos igual de buena, al fin y al cabo ya escribió: “La felicidad es pequeña, corriente y discreta, son muchos los que no son capaces de verla”.

Su novela más conocida es Los Bosnios (Periférica, 2013) donde narra el conflicto de los balcanes desde las trincheras. Manual de exilio está escrito en francés dos décadas después de aquella tragedia de su país.

Manual de Exilio: cómo aprobar su exilio en treinta y cinco lecciones. Velibor Colic. Traducción de Laura Salas Rodríguez. Editorial Periférica.

Marbel Sandoval Ordóñez es autora de la trilogía de novelas Conjuro contra el olvido compuesta por En el brazo del río, Joaquina Centeno (Sílaba) y Las brisas, de próxima publicación. Tiene el blog Pase la voz que puedes ver si pinchas AQUÍ.

