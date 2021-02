Las poetas del Premio Loewe en 30 años en el Día Mundial de la Poesía

Poesía eres tú es el título del documental con el que la Fundación Loewe celebra las treinta ediciones de su Premio de Poesía. «Poesía eres tú» fue la respuesta de Octavio Paz a Enrique Loewe Lynch, recordando el verso de Gustavo Adolfo Bécquer, cuando un día el empresario le preguntó: «¿Qué es poesía?».

El documental fue presentado este 20 de marzo en el Cine Doré de Madrid, por Sheila Loewe, presidenta de la Fundación, y su padre Enrique Loewe, presidente de honor de la firma y creador e impulsor de este premio. El documental empieza con el encuentro de las tres personas que han estado desde la primera edición del premio: Enrique Loewe, Luis Antonio de Villena y Chus Visor, editor de Visor Libros, sello que publica a los galardonados. Junto a ellos algunos de los poetas que lo han obtenido como José Manuel Caballero Bonald, Francisco Brines, Jaime Siles, Luis García Montero, Joaquín Pérez Azaústre, Antonio Lucas, Carlos Marzal, Elena Medel y José Ramón Ripoll; además de jurados como Antonio Colinas, Víctor García de la Concha, Piedad Bonnett y Soledad Puértolas.

El Premio Loewe de Poesía pronto se convirtió en una galardón muy prestigioso. Desde aquel 1988 cuando lo obtuvo Juan Luis Panero con Galería de Fantasmas, hasta Ben Clark que lo recogió este 14 de marzo de 2018 por La policía celeste, y Luciana Reif, en Creación Joven, por Un hogar fuera de mí. La celebración de 30 años de poesía se completa con la edición de la antología Mareas del mar, coordinada por Luis Antonio de Villena, que incluye poemas de los ganadores de en las dos categorías. Un premio que ha partido en dos la vida poética de quienes lo han obtenido, según contaron en el documental algunos de los escritores premiados.



Si Mareas del mar ofrece un recorrido por la gran variadad de poetas, estilos y corrientes en la lengua castellana desde 1988, WMagazín se une a esta celebración, que coincide con el Día Mundial de la Poesía, con la publicación de poemas de las poetas que han obtenido este galardón en las categorías principal y Joven Creación.

Cástor y Pólux, de Elogio de la mala hierba

Como bellas estatuas gemelas.

Los nombres se entrelazan sin recato.

Desnudos,

bien sé que la locura os posee igualmente,

que las mismas salvajes laderas os recorren

los cuerpos adorables, oscurísimos cuerpos

donde el rizado vello se vuelve en contra mía

con el olor del ámbar y del lirio silente.

Os amo desde el borde del miedo.

* VIII Premio Fundación Loewe Joven Creación (1995)

Silvina López Medin

La noche de los bueyes, de La noche de los bueyes



te metiste en mi boca

sin mapas

ni relojes

ni palabras

lejos

de la ciudad donde todos son parientes

se empantanó una rueda

y tu mirada

y la mía

sobre tierra colorada

nunca existió el apuro

esa noche

duró hasta una bocina

y otra vez

la respiración

el grito de un gallo

XI Premio Fundación Loewe Joven Creación (1998)

Cristina Peri Rossi

Fidelidad, de Playstation

A los veinte años, en Montevideo, escuchaba a Mina

cantando Marguerita de Cocciante

en la pantalla blanca y negra de la Rai

junto a la mujer que amaba

y me emocionaba.

A los cuarenta años escuchaba a Mina

cantando Marguerita de Cocciante

en el reproductor de cassettes

junto a la mujer que amaba,

en Estocolmo,

y me emocionaba.

A los sesenta años, escucho a Mina

cantando a Margherita de Cocciante

en Youtube, junto a la mujer a la que amo,

ciudad de Barcelona

y me emociono.

Luego dicen que no soy una persona fiel.

XXI Premio Fundación Loewe (2008)

Elena Medel

Expulsión de los mercaderes del templo, de Chatterton

Bienvenido, hueco; bienvenidas,

fechas señaladas, vidas de tres o cuatro

años en cajas

de cartón. Tanto entregué que se marcha conmigo.

Ni un vacío: vidas de tres o cuatro años,

sus siluetas marcando la pared.

Después, allí donde me hablaban

los encajes, allí donde me hablaban, el edificio

y su diccionario ‒cuánto dejarían escapar‒ los pintaron

de blanco. Me acusaron del comercio.

Pequeñas cajas, ¿qué pensasteis de mí?

El poema se prende entre una casa y otra

y entre una casa y otra, de esta manera,

se empieza otra vez.

Bienvenida, pródiga:

¿qué pensaron que haría? Me libré

de los templos. Sonreídme, decid

adiós al hueco: dadnos hoy

la boca que sople y apague el volcán.

XXVI Premio Fundación Loewe Joven Creación (2013)

María Gómez Lara

Contratono, de Contratono

aprendimos

a despertar en medio de la noche

con el ruido del agua

conocíamos la errancia

de hace años nuestro sueño era frágil

los ojos entrecerrados casi abiertos dormíamos

como quien vela

atentos al derrumbe

las manos en la cabeza

por si los escombros

y los pies alzados

ya para correr

pero una madrugada gota

a gota

lo intuimos

oímos resonar

el nuevo escape

algo nos cantaba

en contratono

que esta vez huir

sería quedarse

XXVII Premio Fundación Loewe Joven Creación (2014)

Carla Badillo

Canto V, de El color de la granada

Escribir

romper las paredes del tiempo

revelar palabras de otros siglos

y sin embargo

seguir usando el mismo lenguaje

de quien no se cansa de buscar

en todas las noches

en todos los cuerpos

en todos lso rostros

una sola calle

por la que regresar a nosotros mismos

ese: el verdadero idioma.

XXVIII Premio Fundación Loewe Joven Creación (2015)

Luciana Reif

A Melina

Voy construyendo la soledad

como un galope, soy

Juana de Arco,

bella y majestuosa

arriba de mi caballo.

Alrededor mueren

y renacen los hombres,

no es su amor lo que me hace

valiente, es ser quien soy

a pesar de ellos, conservar

en mi centro un corazón

capaz de dar batalla.