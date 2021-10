El Nobel de Literatura 2021 podría ser una mujer: ¿Atwood, Carson, Condé, Ernaux, Kincaid, Poniatowska, Ulítskaya…?

¿El Nobel de Literatura 2021 tiene nombre de mujer?

Margaret Atwood (Canadá)

Margaret Atwood (Ottawa, Canadá, 1939) ha publicado más de 50 libros. Su mirada sobre el medio ambiente y la relación del ser humano con este y sus posibles consecuencias negativas, la situación desigual de la mujer y las reflexiones alrededor de las libertades son algunos de sus temas. La novela El cuento de la criada, publicada en 1985, afianzó su sitio en la biblioteca contemporánea y su popularidad global llegó el lustro pasado gracias a su adaptación en serie de televisión. Esta distopía muestra el ascenso al poder de un sistema totalitario que desprecia sobre todo a las mujeres que convierte solo en paridoras, es una clara advertencia sobre lo que puede ocurrir si no se defienden las libertades y los derechos de igualdad. Atwood es autora de obras como La mujer comestible, El cuento de la criada, Alias Grace. El asesino ciego (Premio Booker 2000), Orix y Crake, El año del diluvio y Los testamentos por el que obtuvo por segudna vez el Premio Booker ex aequo con Bernardine Evaristo que publicó Chica, mujer y otras. En España la publica la editorial Salamandra.



Anne Carson (Canadá)

Anne Carson (Toronto, Canadá, 1950) «es una de las escritoras más exquisitas y eruditas de la literatura contemporánea. Su manera de convertir en literatura su pasión, sensibilidad y conocimiento del mundo clásico griego y latino es modélico, a la vez que contagioso. Empezó con versos sobre la pasión, el amor romántico y el deseo erótico. Una escritora que rompe las etiquetas del género poesía porque sus textos son la conjunción de palabras y sensaciones y de imágenes y pensamientos que buscan la mejor forma de representarse ante los demás», escribió WMagazín cuando le concedieron el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020.

Carson es una de las escritoras herederas de Safo, del mundo clásico grecolatino. Es ensayista, traductora, poeta y profesora de filología clásica. Se formó en Lenguas Clásicas en Canadá y Escocia y se ha desempeñado como profesora en la Universidad de Michigan, NYU, Princeton y McGill. El legado clásico atraviesa toda la obra de Carson, desde Eros el dulce-amargo hasta su más reciente reescritura de la Antígona de Sófocles, pasando por su novela en verso Autobiography of Red, un best-seller que ha sido definido como “poesía que seduce incluso a quienes no leen poesía”, y que fue aplaudido, entre otros, por Alice Munro y Michael Ondaatje. Entre sus obras destacan La belleza del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos (Lumen); en 2010, publicó Nox, uno de los libros más bellos y profundos surgido tras conocer la noticia de la muerte de su hermano a quien no había visto desde hacía 25 años y con quien apenas había hablado en ese lapso. Su anterior título es Float (2016). Una de las editoriales que la publica es Vaso Roto.

Marysé Condé (Guadalupe)

Maryse Condé nació en 1937 en Pointe-à-Pitre, capital del archipiélago antillano de Guadalupe. Su nombre dio la vuelta al mundo cuando en octubre de 2019 la llamada Nueva Academia de Suecia, en sustitución de la Academia Sueca que en 2018 no entregó el Nobel de Literatura debido a las investigaciones de acoso sexual en el seno de la misma, la distinguió con el Nobel Alternativo de Literatura. Su vida la relata en sus memorias Corazón que ríe, corazón que llora y La vida sin maquillaje (Impedimenta). En estos dos libros narra primero su infancia y luego su adolescencia y juventud y luego la madurez. Un viaje hacia el descubrimiento de la identidad, de la negritud, de los sentimientos, la maternidad no deseada y la fuerza de escribir. La escritora estudió en París y ha residido en diferentes países de África, especialmente en Mali, donde se desarrolla su saga Ségou (1985). Es autora de más de una treintena de obras que van desde la novela al relato, pasando por piezas de teatro, ensayo, novelas infantiles y su autobiografía. En sus libros se interrogan sobre la memoria y la identidad, tanto individuales como colectivas. Una memoria y una identidad habitadas por mujeres luchadoras y por los fantasmas de la esclavitud, la diáspora negra y el colonialismo como se aprecia en títulos como La migration des coeurs (1995), Desirada (1997), Célanire cou-coupé (2000) o Victoire, les saveurs et les mots (2006), homenaje a su abuela materna. Antes del Nobel Alternativo Condé ya había obtenido otros reconocimientos como el Nacional de Literatura sobre la Mujer por su novela Moi, Tituba sorcière (1986), el Premio Anaïs-Ségalas de la Academia Francesa por La vie scélérate (1988) y en 1993 fue la primera mujer que recibió el Premio Putterbaugh, otorgado en Estados Unidos a escritores francófonos. En España la edita Impedimenta. Puedes leer el comienzo de Corazón que ríe, corazón que llora, de Maryse Condés, en este enlace de WMagazín. Annie Ernaux (Francia)



Annie Ernaux (Lillebonne, Francia, 1940) abordó la literatura del Yo mucho antes de que se pusiera de moda en el siglo XXI. «Lo hacía con un estilo propio, acerado, crudo y emotivo al mismo tiempo. No es un yo exhibicionista o narcisista, es uno que se pregunta desde dentro, que no termina de comprender, que se detiene en los detalles, que es el detalle sin tapujos, que se narra a sí mismo. Eso hace de sus libros narraciones íntimas y privadas con sentido sociológico y vocación psicológica. Escarba con la palabra, siente con la palabra; la palabra escrita como búsqueda de conocimiento, solución, salvación o consuelo, quizás», escribe WMagazín en el artículo sobre el Premio Formentor de las Letras 2019. Se trata de una literatura como herencia de la libertad contra la dominación social y sexual. Su obra y estilo se aprecia en títulos como El lugar (premio Renaudot, 1984), La mujer helada (Cabaret Voltaire), Pura pasión (Tusquets), No he salido de mi noche (Cabaret Voltaire), El acontecimiento (Tusquets), La ocupación (Herce), La vergüenza, (Tusquets), Los años y La otra hija (KRK). Con ellos Annie Ernaux ha explorado y contado los laberintos de las emociones y sus zozobras sin pudor como pocos autores. La vida tal cual como literatura. Eso crea otra belleza, inquietante, reconocible por ser experimentada por todos en algún momento y, por ende, creada por todos de manera secreta por que, a veces, no se admite. La fragilidad y vulnerabilidad del ser humano antes sus pasiones, deseos y aspiraciones, sus sentimientos en suma. En España la publican Cabaret Voltaire y editorial Tusquets. Puedes ver una entrevista con Annie Ernaux en este enlace de WMagazín.

Jamaica Kincaid (Antigua y Bermuda)

Jamaica Kincaid (Saint John’s, Antigua y Barbados, 1949) se llama en realidad Elaine Potter Richardson. Es una escritora antillana comprometida con las causas de la igualdad, denuncia la opresión del colonialismo y reivindica la riqueza del mestizaje no solo de raza sino cultural. Vivió con su madre hasta 1965 y luego, con 16 años, su familia la envió a Nueva York a trabajar como niñera y empleada del servicio hasta que consiguió trabajo en la agencia de fotografía Magnum, después estudió fotografía en la New School for Social Research. Kincaid ha trabajado en las revistas Forbes y The New Yorker donde fue redactora entre 1974 y 1996. Enseña en el Departamento de Estudios de Inglés, Africano y Afroamericano de la Universidad de Harvard.

“Mezclo los géneros literarios todo el tiempo; pero lo que no hago es decir falsedades. Ahora que vivimos en un mundo de mentiras que se disfrazan de verdad y viceversa, intento decir la verdad, aunque escriba una ficción”, afirmó la escritoa en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FilBA).

La escritora cambió su nombre de pila en 1972 por el de Jamaica Kincaid. En 1983 publicó su primer libro, el volumen de cuentos At the Bottom of the River y dos años después, en 1985, debutó en la novela con Annie John. Su obra la completan titulos como A Small Place (1988). Lucy (1990); La autobiografía de mi madre (1996), My Brother (1997, la historia de su hermano y su lucha contra el sida que lo llevo a la muerte), My Garden (2000), Among Flowers: A Walk in the Himalaya (2005), Sr. Potter (2007) y See Now Then (2013) con el cual obtuvo el Premio al Libro de América de la Fundación Before Columbus en 2014.

Hilary Mantel (Inglaterra)

Hilary Mantel (Glossop, Inglaterra, 1952) fue la primera mujer en obtener dos veces el Premio Booker (en 2009 por En la corte del lobo y en 2012 por su continuación Una reina en el estrado, los dos primeros volúmenes de la trilogía sobre Thomas Cromwell y su ascenso al poder en la corte de Enrique VIII y que terminaría decapitado en 1540. El tercer volumen se titula El trueno en el reino (2020).

El manejo de la historia de su país en una mezcla de rigor histórico, divulgación y estilo literario de calidad la convierten en uno de los escritores más relevantes en lengua inglesa. En su polémico libro de cuentos El asesinato de Margaret Thatcher deja el pasado para tomar posesión del presente a través de historias que desenmascaran las imposturas del individuo contemporáneo. Son relatos perturbadores que van de lo dramático a lo ridículo y absurdo. Sobre Margaret Thatcher, que fuera Primer Ministro de Reino Unido en lso años ochenta, Mantel afirma que «no fue un buen ejemplo para las mujeres en la vida pública. Ella era un seudohombre que no valoró a otras mujeres. Todo en ella parecía artificial”.

En España la publica Ediciones Destino.

Elena Poniatowska (México)

Elena Poniatowska (París, 1932) es una periodista, ensayista y novelista mexicana ganadora del Premio Miguel de Cervantes en 2013. Es una de las pocas escritoras y periodistas que han contado la vida de las mujeres anónimas a través de sus propias voces.

«Contar es el verbo preferido de Elena Poniatowska. Contar lo que le cuentan los demás. Contar su vida, contar sus reflexiones. Contar sus experiencias. Contar cuentos a sus nietos y contar hechos y cruzar las voces como el gran fresco de testimonios de La noche Tlatelolco. Contar vidas ajenas para hacerlas visibles o más visibles aún como Tinísima, Leonora o este mismo Las indómitas. Voces reales y destinadas al olvido que Poniatowska convierte en literatura», escribe WMagazín en una entrevista con la autora.

Así es como Elena Poniatowska se convirtió en una de las periodistas y escritoras más comprometidas con la sociedad. Una mujer que da voz a otras mujeres para crear conciencia sobre la situación de las mujeres.

Su libro Las indómitas (Seix Barral) es una muestra más de su lucha permanente por darle a la mujer el lugar que le corresponde. Por abrir los ojos a la sociedad. Las indómitas es un resumen de muchas o de las principales preocupaciones suyas como ciudadana, como periodista y como escritora, al narrar la vida de ocho mujeres unas conocidas, otras no tanto, y dar un noveno capítulo a las criadas, a las sirvientas, a aquellas mujeres que crían a los niños de los patrones y mantieen sus casas. Mujeres siempre en el punto de desamparo de la vida con ellas y de la sociedad con ellas. En España la edita Seix Barral.

