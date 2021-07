La literatura como aliada entre lo urbano y la naturaleza para ayudar a salvar el planeta

No es la naturaleza contra el desarrollo. No es el campo contra la ciudad. No es la industria contra la periferia. No son quienes viven en la ciudad contra quienes viven en los pueblos o en el campo. Se trata de buscar la armonía entre ellos y más empatía con las otras especies que habitan el planeta para lograr corregir los fallos que permitan un mundo más habitable. Una misión en la que la literatura puede contribuir, según los escritores Selva Almada, Sergio del Molino y Gabi Martínez en el diálogo virtual De la periferia a la ciudad, organizado por el Festival Centroamérica cuenta, con la moderación de Winston Manrique Sabogal, director de WMagazín.

El interés y compromiso literario de los tres autores con esta temática se aprecia en su obra, en especial en sus libros más recientes: la argentina Selva Almada en la novela No es un río (Literatura Random House) y los españoles Sergio del Molino en el ensayo Contra la España vacía (Alfaguara) y Gabi Martínez en la crónica literaria Un cambio de verdad. Una vuelta al origen en tierra de pastores (Seix Barral).

Son tres escritores que abordan estas temáticas de manera directa o colateral en sus novelas, crónicas y ensayos. En sus obras la naturaleza, el campo y la vida rural ocupan un lugar protagónico.

Escriben sobre esto desde antes de que empezara esta tendencia sobre el medio ambiente y lo ecológico. Contribuyen a la biblioteca de la literatura que crea un relato donde están presentes como uno solo la exploración de la condición humana en convivencia con la naturaleza y lo urbano en un lenguaje que funde lo científico y lo literario.

Almada, Del Molino y Martínez pertenecen a la misma generación, la nacida en los años setenta del siglo XX. Sus carreras literarias avanzan en paralelo desde el 2005 cuando la argentina Selva Almada publicó su primer poemario, luego saldrían los libros de Martínez y Del Molino.

La reflexiones más interesantes las puedes leer aquí:

Con la pandemia, afirma Gabi Martínez, se dijo que la gente iba a cambiar y con ella el mundo: “Pero lo que viene son las grandes empresas que continuarán en lo de siempre». Paradójicamente, lamenta el escritor, «la evolución nos lleva a buscar un lugar en Marte porque se da el planeta por perdido”.

El escritor barcelonés se muestra convencido de que una manera de arreglar las cosas es a través de un relato colectivo que emocione y dé herramientas a la gente para ayuden a proteger. “Los que trabajamos con la palabra”, asegura Martínez, “podemos explicar esas historias que deberían acercarnos a ese relato de la naturaleza. Tenemos que articular un relato poderoso para que a través de experiencias propias se creen referencias”. Señaló que a esas creaciones literarias se les conoce como Liternatura.

Selva Almada contó una experiencia reciente de incendios en Argentina y la manera como la gente creó un relato coral de lo ocurrido en las redes. “Son relatos comunitarios que se arman a partir de hechos terribles. Por suerte todavía tenemos esos relatos que ayudan a tomar conciencia y despertarla en otros”.

En La España vacía, de 2016, Sergio del Molino levantó una cartografía de las migraciones internas del país que dejan zonas semidespobladas o despobladas. En su reciente libro, Contra la España vacía, una especie de continuación o aclaración de lo que expresaba en el anterior, el escritor zaragozano expresa su descreimiento frente a ese rumor de que la gente está volviendo al campo: “No es que no crea en esa vuelta al campo, es que no hay datos que avalen ese entusiasmo, pese a que hay casos, pero no son suficientes”.

Del Molino detecta una tendencia de estas temáticas de compromiso con la naturaleza y la periferia en las diferentes artes: “Esa sensibilidad la percibo muy fuerte en muchas obras y en la fuerza que han tomado algunos autores clásicos”.

Los tres escritores coinciden en que aún falta que se asiente esa tradición literaria porque, al menos en español, lleva muy poco tiempo. “No creo que haya que preocuparse porque no es una moda efímera. Es una característica fundamental de la cultura de nuestro tiempo”, cree Del Molino.

El autor de La España vacía expresa su preocupación por que se tiende a confundir el campo con la naturaleza: “La gente confunde la vida y la cultura campesinas con lo natural. Probablemente no hay ninguna actividad humana, salvo la industrial, que haya transformado tanto el medio ambiente como la agricultura. Confundimos paisajes humanizados con espacios salvajes y naturales”.

Armonía con la naturaleza

La presencia de ese gran cambio y revolución en el planeta la expresan Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga en el libro La vida contada por un sapiens a un neandertal, señala Winston Manrique. En esta obra se recuerda que el 90% de la vida del ser humano ha transcurrido en el paleolítico y es en el neolítico cuando llegan, por ejemplo, el sedentarismo, la agricultura y crianza de animales y el concepto de propiedad. El momento, ha dicho Millás, en que “se jodió” todo.

Sergio del Molino no comparte esta tesis. Para el escritor y periodista, “la idea de que todo se jodió cuando alguien plantó la primera semilla y empezó la revolución y dejamos de ser cazadores-recolectores es algo que viene de atrás y que puede entroncar con la idea de cuándo se cometió el ‘pecado original”.

Es un mantra vigente, añade Del Molino, que lo dice incluso una persona influyente como Yuval Noah Harari cuando afirma que en 13.000 años los sapiens no han hecho nada digno de admiración y se debería desandar ese tiempo. Es una noción maximalista que no se puede aplicar, aclara Del Molino. A cambio, recuerda que la humanidad debe afrontar esto de otra forma: “Podemos discutir que somos cancerígenos para el planeta. Somos siete mil millones de habitantes y tenemos que pensar el mundo de ahora con nosotros dentro. No abogar por la extinción masiva ni desandar ese camino. El mayor problema de nuestro tiempo es cómo sobrevivimos en el planeta sin destruirlo. Lo tenemos que abordar sabiendo que no vamos a ser cazadores-recolectores”.

Más empatía y literatura

Gabi Martínez considera que falta más compromiso por parte de todos: “Lo que ocurre es que nos ponemos por encima del paisaje y nos desligamos de lo que hay ahí. No hay empatía con todos los seres de la naturaleza”.

Científicos como Carl Safina y Stefano Mancuso, agrega Winston Manrique, señalan en sus libros que la humanidad debe comprender y entender que no es la única especie en este planeta y de que incluso antes de la aparición de los humanos ya había otras especies de animales y vegetales.

Una forma de promover y potenciar esa empatía, señala Martínez, es a través de los libros: “Buscar el punto de vista que te lleve a otro lugar y te permita acercarte al mirlo sin que sea algo tan cientificista”. Pero reconoce que la mayoría de escritores proceden del mundo urbano y carecen del vocabulario y el conocimiento e interés para abordar aspectos de la naturaleza con propiedad y sencillez. Señala que en español apenas se está comenzando esta línea literaria y que no hay una tradición como sí la hay en otras lenguas o culturas. “Se trata de fundir la mirada científica con la literaria. Es una apuesta por la belleza sin ser bucólico. Se trata de que en una sociedad utilitario se puede dar una dimensión a los pájaros y demás seres de la naturaleza y buscar un lector que quiera leer ese libro”.

Selva Almada nació y se crio en una zona rural de Argentina, por eso dice que no puede dejar de mirar con ironía, por ejemplo, a sus amigos urbanos vegetarianos o veganos cuando insisten en no comer carne, Cuando, insiste, “de lo que se trata es de que ese animal que tiene como fin el consumo humano pase una vida lo mejor posible. A veces hay una mirada frívola y superficial sobre la ecología, la naturaleza y los animales y cosas que estamos empezando a leer desde hace poco tiempo. Está todo entreverado”.

Como cierre del diálogo, la lectura de los epígrafes de los libros más recientes de estos tres autores que no solo reflejan sus obras sino que parecen retratarlos a ellos mismos:

Sergio del Molino abre su libro Contra la España vacía con: “Yo vivo en paz con los hombres / y en guerra con mis entrañas”, Antonio Machado.

Selva Almada dice al empezar No es un río: “Observa, amigo, el lujo de las casuarinas de la costa. / Ya son agua”, de Arnaldo Calveyra.

Gabi Martínez tiene cuatro epígrafes en Un cambio de verdad, pero se recordaron dos: “¿Si estuviera en la pausa y no en el silbido el significado del mensaje? / ¿Si los mirlos se hablaran en el silencio?, de Italo Calvino. Y uno de Santiago Alba Rico:

“No hay más que un verdadero acontecimiento / y lo llamamos belleza”.

