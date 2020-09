Kafka, Stevenson, Dumas, Carroll y García Márquez, clásicos que regalarían las librerías

Presentación WMagazín Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll; América (o El desaparecido), de Franz Kafka; Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; El conde de Montecristo, de Alejando Dumas; y La isla del tesoro, de R. L. Stevenson son los cinco clásicos recomendados por sendas librerías de España y América Latina para la serie El libro que regalarían los libreros de WMagazín, en compañía de Endesa. Entre abril y agosto los libreros han hablado de novelas, cuentos, poemarios, ensayos, biografías, teatro, cómic y cualquier libro de otro género que les gustara tanto que regalarían simbólicamente. Al finalizar la serie hemos querido agrupar las casi cuarenta reseñas por géneros literarios, hoy es el día de los Clásicos.

Se trata de una acción que durante los meses de confinamiento y medidas sanitarias especiales, debido a la pandemia provocada por el virus covid-19, ha apoyado a las librerías y puesto en valor su prescripción en momentos difíciles y de reinvención que busca contribuir a la convivencia del mundo dual, analógico y digital. Si quieres apoyar a tu librería puedes comprar tus títulos en Todostuslibros.com

Te invitamos a conocer los motivos por los cuales estas cinco obras las regalarían los libreros. Estos son algunos pasajes de sus reseñas:

Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll

Por María Vaquero, de la librería Todolibros, de Cáceres (España).

En mi vida todo gira un poco alrededor de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. Tuve una hija llamada Alicia siendo librera. Es un libro atemporal, es un libro de adultos por mucho que se crea que es infantil. Por supuesto tiene un montón de versiones. Tengo un tatuaje de Alicia. No se por qué se puso de moda hace un tiempo y hay montones de versiones que para mí son una ruina. Algunos amigos cuando viajan al extranjero me traen ediciones de esos países e idiomas.

América / El desaparecido, de Franz Kafka

Por Chema Aniés, de librería Anónima, de Huesca (España)

«Creo que leí por primera vez América (cuando todavía no la titulaban El desaparecido) alrededor de 1980 en la edición de Alianza. Nada mas terminar su lectura no me quedó más remedio que volver a empezarla para revivir las angustias de un protagonista zarandeado por fuerzas que escapan siempre a su control.

Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez

Por Verónica Mendoza, de Librería Carlos Fuentes, de Guadalajara (México)

Esta novela salió a la luz en 1967, diez años antes de que yo naciera en 1977 y la conocí hasta 1993, en la preparatoria, cuando mi importancia principal estaba en los números, en las matemáticas y no en las letras, sin embargo, desde entonces y hasta ahora la magia de esta novela, la capacidad de imaginación de su autor, la forma en que se narra la creación y decadencia de una ciudad y la vida y muerte de diversas generaciones de un familia me deslumbró y me llevo a cambiar sustantivamente el rumbo de mis preferencias.

Cien años de soledad. Gabriel García Márquez (Literatura Random House).

El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas

Por Alejandro Mainegra, de librería La tertulia, de La Habana: