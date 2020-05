‘La playa de los inútiles’, de Nogués y Enríquez, el libro infantil que regalaría la librería Abracadabra, de Barcelona

El libro que regalarían los libreros: 'La playa de los inútiles', de Alex Nogués - ilustraciones de Bea Enríquez

Por Ricardo Rendón, de librería Abracadabra, de Barcelona

“Me llamo Sofía. Tengo once años y medio y de mayor quiero ser inútil”.

Toda una declaración de principios en plena clase a la pregunta de la profesora sobre qué quisieran ser de mayores…

A raíz de este contundente enunciado y el jaleo posterior que hubo en clase, la profesora de Sofía ha pedido hora con la directora de la escuela y en presencia de sus padres. Con este trance a la vista, Sofía decide aclarar sus ideas para explicarse bien cuando llegue el momento. Esta breve y conmovedora novela es su versión de los hechos.

Con un lenguaje nada pretencioso pero elegante y fluido y que va calando sin que te des cuenta; con esa clase de texto que se te va metiendo por dentro, haciéndote sentir, haciéndote revivir, haciéndote soñar, llevándote a la piel del otro, al ser del otro -que es la gran virtud de la buena literatura-, el autor nos va desgranando la circunstancia en la que se encuentra Sofía. Sin consultarlo con ella, sus padres han decidido trasladarse de la ciudad a un pequeño pueblo cerca de la playa donde ya llevan viviendo dos años, su abuelo ha muerto hace un año, y Sofía ha ido reconstruyendo su vida en ese apartado lugar, mientras es consciente de que la vida de sus padres ha cambiado con el traslado, y no precisamente a mejor.

Gracias a Sofía y sus nuevos amigos conoceremos en la playa a personajes encantadores como el señor que recoge palos y troncos que les regala una bellota a cada uno diciendo “Os acabo de regalar un bosque”, o a Berta, la bióloga y sus estrellas de mar, de la que dice Sofía: “Gracias a Berta, veo el mar en el cielo nocturno y un universo en el mar”, o a la señora Turner y su caza de la luz en la pintura: “…la luz existía para iluminaros. El mundo estaba ahí por vosotros”. Encuentros como esos nos pueden cambiar la vida, o darnos una señal en esa edad en que todos los caminos son posibles pero cuesta saber por dónde seguir… Y el mar siempre acompañando, como guardián de un secreto, como refugio de la verdad, de tu verdad.

Como en toda novela de iniciación que merezca llamarse así, la protagonista al final es otra, ella y su entorno han cambiado, “sabía que al volver a casa llegaría en realidad a un nuevo lugar”.

Al final, y es la segunda vez que lo leo, me recorre de nuevo la espalda ese cosquilleo de la primera vez, es un libro conmovedor y profundo, es muy emocionante, no os lo perdáis, y seguidle la pista a Alex Nogués, que es un gran escritor.

La playa de los inútiles. Alex Nogués – ilustraciones de Bea Enríquez (Akiara en catalán y castellano).

Librería Abracadabra. c/ Gral. Álvarez de Castro, 5 / 08003 – Barcelona

Autores

Alex Nogués: «Nací en Barcelona la primavera de 1976. Hasta dónde me alcanza la memoria, siempre me ha gustado escribir. Nunca he pensado mucho en ello, pero creo que lo hago por la curiosidad de descubrir paisajes, personajes e historias desconocidas. Disfruto siendo el audaz aventurero que, machete en mano, avanza para ser el primero en pisar un territorio inexplorado. Escribir me da la oportunidad de ser un espectador de excepción de lo que escribo. Suena extraño, pero creo que es una buena manera de describir el fluir en la escritura. Me encanta adentrarme en lo desconocido y que mis propias palabras me marquen el camino de vuelta a mi viejo y, a la vez, nuevo hogar. Escribir todo lo cambia. Ensancha los horizontes.