Cómo sobrevivir al Mundial de Fútbol viendo películas de otros deportes basadas en libros

De 'La soledad del corredor de fondo' a 'Invictus', pasando por 'Toro salvaje', WMagazín propone cinco largometrajes basados en obras literarias para contraprogramar el monopolio de conversaciones, informaciones y momentos de ocio alrededor del Mundial de Rusia, 14 de junio - 15 de julio

Fútbol, fútbol, fútbol… buena parte del mundo se prepara para pasar el próximo mes frente al televisor y hablar casi exclusivamente de este deporte desde el 14 de junio hasta le 15 de julio cuando se realice en Rusia la 21ª Copa Mundial de Fútbol. Noticias y conversaciones de cuerpo presente y por las redes girarán alrededor del destino que depare a los equipos esa pelota que empezará a rodar este jueves con 32 equipos y que dejará de hacerlo el 15 de julio tras la gran final.

Ante esta invasión futbolera y como una manera de escapar a ella, WMagazín propone una contraprogramación con películas de otros deportes basada en libros:

Atletismo: La soledad del corredor de fondo, relato escrito por Allan Sillitoe y adaptado al cine por Tony Richardson con el mismo título.

Golf: La leyenda de Bagger Vance, novela escrita por Steven Pressfield y filmada por Robert Redford con el mismo título.

Boxeo: Raging Bull: My Story, autobiografía de Jake La Motta y filmada por Martin Scorsese como Toro salvaje.

Rugby: El factor humano, escrito por John Carlin y rodada por Clint Eastwood como Invictus.

Béisbol: Moneyball: the art of winning an unfair game escrita por Michael Lewis y adaptada por Bennett Miller como Moneyball.

Bienvenidos a la sesión de literatura y cine Otros deportes como contraprogramación al fútbol: