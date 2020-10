Almudena Grandes crea una novela en el confinamiento y otras noticias de la Feria del Libro de Madrid digital

Por Diana M. Horta

La cita madrileña, del 2 al 18 de octubre, se inaugura con el ciclo El mundo del libro después de la pandemia. Autores en la era poscovid-19. Una treintena de escritores, expertos y profesionales del sector estarán presentes en diferenes mesas redondas, conferencias y debates que se pueden ver en la web y redes sociales de la feria

Reconversión de muchas librerías al mundo digital, la idea y comienzo de escritura de una novela, conversaciones online con otros escritores como nunca antes, muchas y variadas lecturas y reivindicación de la importancia del contacto humano… Estas son algunas de las experiencias más significativas que deja, hasta ahora, la crisis sanitaria de la covid-19 en los escritores Almudena Grandes, José Manuel Lucía Mejía y Marcelo Luján.

Lo desvelaron en la inauguración de la 79ª Feria del Libro de Madrid En Directo, o edición digital, el viernes 2 de octubre. Desde la sede del Instituto Cervantes de Madrid los tres autores, moderados por el periodista y escritor David Felipe Arranz, conversaron durante casi una hora de lo que ha significado para ellos como ciudadanos y creadores estos meses excepcionales. La Feria, que se prolongará hasta el domingo 18 de octubre, abrió con ellos el ciclo El mundo del libro después de la pandemia. Autores en la era poscovid-19. El próximo encuentro será el miércoles 7 con Rosa Montero, Raquel Lanseros y Pepe Larraz, moderados por Ana Segura. (Puedes ver las actividades en directo de la Feria en este enlace).

La charla empezó con un dato positivo de David Arranz: según la consultora GFK, la industria editorial española podría cerrar 2020 con una caída del 5%, es decir mucho menos de los datos catastróficos que se previeron al comienzo del confinamiento (en 2019 el aumento del sector fue de 2.4%, sexto año consecutivo de ascenso tras la crisis iniciada en 2008). La reacción del público en la compra de libros online y la asistencia a las librerías después de la desescalada ayudó a amortiguar la caída de las ventas.

“Lo esperaba. Son de las pocas cosas buenas que ha dejado todo esto de cara a las librerías”, reconoció Almudena Grandes. Para la autora madrileña fue admirable la manera “como se reciclaron a toda velocidad. Te llevaban un libro en menos de 24 horas. Esto es una buena noticia. Preveían que los libreros iban a pagar el pato por el confinamiento, pero el resultado es que se han recuperado y ganado lectores”. Grandes es autora en Tusquets del ciclo narrativo Episodios de una guerra interminable: Inés y la alegría, El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita, Los pacientes del doctor García y La madre de Frankenstein.

Marcelo Luján recordó que las librerías celebraron muchas mesas redondas digitales lo que significó un apoyo para las librerías de barrio. “No he visto tantas mesas redondas en mi vida. Fue ese reciclarse del librero y del editor independiente lo que más vamos a recordar”, señaló el ganador del Premio Ribera del Duero por su volumen de cuentos La claridad, editado por Páginas de Espuma (puedes ler un avance del volumen en este enlace de WMagazín). Luján contó cómo durante el confinamiento no pudo celebrar su premio porque justo se lo anunciaron unos días antes del Estado de Alarma (16 de marzo) y tuvo que guardar el secreto hasta julio cuando se hizo oficial.

De izquiera a derecha: David Felipe Arranz, José Manuel Lucía Mejía, Almudena Grandes y Marcelo Luján en la conversación Autores en la era poscovid-19 que inauguró de manera virtual la 79ª Feria del Libro de Madrid En Directo (Digital), desde el Instituto Cervantes de Madrid. / WMagazín

El primer confinamiento demostró, también, la verdadera variedad del gusto de los lectores por los libros fuera de la presión de las campañas de novedades editoriales. Arranz recordó que la misma consultora GFK reveló que los diez libros más vendidos en ese periodo solo representaron el 3.2% del total de la facturación. Esto significa que los superventas fueron, de alguna manera, eclipsados, al resurgir el abanico del catálogo y el fondo del mismo en cada librería.

“Las pequeñas editoriales han hecho un trabajo enorme. Ha sido una época de oportunidades. La pregunta es cómo se comportará esa reacción en el futuro”, señaló José Manuel Lucía Mejía, experto en novelas de caballerías. Tiene que ver con que ha aumentado la base lectora, según Almudena Grandes. “Ha llevado al lector a leer el libro que recomienda alguien en un blog, en una revista digital”, agregó el escritor argentino.

Una novela en 5 semanas

La vida de los tres autores cambió muy poco durante los tres meses de confinamiento, fue parecida porque la escritura para ellos requiere de una suerte de confinamiento permanente. Así es que no fue tan dramático. Reconocieron que son unos privilegiados por haber estado en las casas y lugares donde estuvieron sin muchos agobios. Leyeron más, hablaron más con los amigos a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo. Incluso un amigo de Luján llegó a decirle: “No voy a salir nunca más de mi casa, esto es lo más hermoso que me ha pasado”.

Almudena Grandes desveló que en cinco semanas armó una novela. Una noche, a comienzos de abril, dos semanas después del Estado de alarma se preguntó: “¿Cómo sería la vida de una madre de una edad como la mía, con dos o cuatro hijos que no los vuelve a ver?». Un interrogante surgido de su experiencia de madre que pasó el confinamiento sin sus hijos.

“Empecé un proceso curioso que no habría podido pasar sino en el confinamiento. En cinco semanas me escribí un moleskine y la mitad de otro», reveló. Como no podía andar por las calles de Madrid para pensar, como suele hacerlo cuando escribe, lo hizo por el pasillo de su casa todas las tardes durante hora y media: «Llegó un momento en que no veía las paredes sino lo que tenía en mi cabeza. El 7 de mayo empecé a escribir. Me di ese regalo en el día de mi cumpleaños 60”. ¿Cuándo lo publicará?

La sociedad no aprende

Sobre si creen que la sociedad a aprendido algo y va a cambiar los tres autores no son tan optimistas. “Al principio pensé que saldría lo mejor de nosotros y tuve un subidón, pero a medida que todo avanzó se vino abajo”, reconoce Lucía Mejía. Destaca que cree que sí se ha logrado dar importancia al contacto humano. «Ha habido recuperación de pequeños mundos con los hijos».

Uno de los aspectos curiosos para Luján es la ventana: “El sustantivo ventana nunca tuvo tanta potencia. Pero la humanidad no aprende ni escarmienta. Con lo que nos está pasando deberíamos darnos cuenta de lo frágiles que somos”.

Almudena Grandes que confiesa ser optimista por naturaleza en esta ocasión no lo es. Es más, se hizo esta reflexión: “¿Si la humanidad nunca ha aprendido nada de otras catástrofes por qué vamos a ser nosotros más listos que los que no han aprendido nada antes que nosotros?”.

Esta charla se puede ver en el Facebook Live e Instagram de la Feria y YouTube. Al día siguiente, sábado 3 de octubre. El turno fue para los niños con la sesión de Cuentacuentos titulada Cuentos, cuentos, ¡siempre!, con José Carlos Andrés, Margarita del Mazo y Pilar Serrano presentada por Paloma de Miguel (En Volandas).

El futuro de la feria

La Feria del Libro de Madrid En Directo amplía su público con este formato digital. “No tengo claro que se pueda volver a ferias masivas”, afirma Manuel Gil Espín, director de la cita madrileña. En la programación digital, añade, han intentado programar un poco de todo, centrarse “más en la calidad que en la cantidad. Hay programas con creadores, con profesionales de la industria, de las instituciones y con expertos internacionales”.

Gil Espín no duda de que “vamos hacia ferias de tipo híbrido. Esta es una experiencia, una exploración sobre la cual vamos aprendiendo todos y corrigiendo enfoques”.

La 79ª edición de la feria del libro de Madrid, que debía iniciarse el 2 de octubre, será recordada, según Manuel González Moreno, presidente de la Asociación de Editores de Madrid, “como la de la cancelación por culpa de la pandemia del COVID 19. El daño que esta cancelación ha supuesto para los pequeños y medianos editores es considerable en lo que respecta a su facturación, pero no menos grave es la oportunidad perdida de que el público asistente a la feria pueda conocer in situ el fondo y las novedades de estas editoriales”.

La Feria en directo, añade González, “es una iniciativa que permitirá que se hable de libros, de autores y de la feria de 2021, año en el que todos esperamos volver a reunir en el parque de El Retiro y en torno a los libros a esos centenares de miles de visitantes que hacen de esta feria una de las más importantes del mundo”.

Programación

Tras la jornada inaugural, la semana continúa este lunes con el ciclo El mundo del libro después de la pandemia. Desafíos e incertidumbres del libro poscovid-19 (I) en el que intervendrán los expertos internacionales Porter Anderson, Michael Bhaskard y Edward Nawotka.

El miércoles 7 de octubre (19 horas)

Segunda conversación de Autores en la era poscovid-19 con Rosa Montero, Raquel Lanseros y Pepe Larraz, moderados por Ana segura.

Jueves 8 de ocubre (18 h)

Cien años de Aurora Bernárdez (Traductora y escritora secreta).

Universidad San Jorge (UNE)

Carlos Pérez Caseiras, Ismael Jorcano, María Pilar Cardos, Nacho Escuín

19:30 h

Clásicas y modernas. Lectura.

El estante teatral: infancia y juventud

Eva Redondo, Nieves Rodríguez Rodríguez, Jana Pacheco

Viernes 9 de octubre (19h)

– Taller de Solidaridad. De niñas a leyendas: Sumamos voces por la igualdad

Rocío Fernández Treviño, María López, Marian Moreno, Ignacio Yuste, Amaya Valdemoro, Gema Victoria Hassen-Bey González, Vero Boquete, Tere Perales, María López García, Juan Luna.